Eminevim Tapu Teslim Töreni Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Eminevim Tapu Teslim Töreni Gerçekleştirdi

Eminevim Tapu Teslim Töreni Gerçekleştirdi
24.07.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eminevim, üyeleriyle tapu teslim töreni düzenleyerek finansman desteğini kutladı.

Tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren Eminevim, düzenlediği temsili tapu teslim töreninde üyeleriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eminevim, kurulduğu günden bu yana sahip çıktığı değerler ve benimsediği müşteri odaklı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar gerçekleştirdikleri finansman desteklerini kutlamak amacıyla düzenlenen temsili tapu teslim törenine, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün de katıldı.

Teslimatını alan üyelere sertifikaları takdim edilen törende gerçekleştirilen hediye çekilişiyle, kazananlara hediyeleri verildi. Çocuklara özel hazırlanan oyun alanında ise minik misafirler, keyifli anlar geçirdi. Tören, oyuncu Doğu Demirkol'un sahne performansıyla sona erdi.

"Azim ve inançla yolumuza devam ediyoruz"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Eminevim Genel Müdürü Murat Ayyıldız, şirketin kurucusu merhum Emin Üstün'e rahmet ve şükranlarını sunduklarını belirtti.

Attıkları her adımda, onun emeklerinin ve hayallerinin kendilerine yol gösterdiğini aktaran Ayyıldız, "Kurucumuzdan devraldığımız bu sorumlulukla, bugün de aynı azim ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar 340 bine yaklaşan teslimatla binlerce aileye ev, araç ve iş yeri finansmanı sağladık." ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, yakaladıkları başarının temelinde Eminevim'e duyulan güvenin yer aldığına, müşteri memnuniyetinin her zaman en önemli önceliklerinden birisi olduğuna değindi.

Müşteri memnuniyetini artırmak adına önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, müşteri hizmetleri ekibimizi güçlendirdik, dijital kanallarımızı geliştirdik ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan şube ağımızı daha da yaygınlaştırdık. Tüm bu çalışmaların nihai hedefi, müşterilerimize verdiğimiz sözleri eksiksiz yerine getirmek ve her aşamada güven duygusunu pekiştirmek."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Finans, Tören, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eminevim Tapu Teslim Töreni Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Çeşme tatilinde talihsiz kaza Ece Uslu ameliyat oldu Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

11:39
Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek Uzmanı tarih verdi
Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek? Uzmanı tarih verdi
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:47
Rusya’da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
16:05
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan’a açık kapı
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a açık kapı
16:04
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık Kadın kuaförün 56 Bin TL’lik telefonu böyle çaldı
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı
15:51
AK Partili vekilden Ali Koç’a sert tepki: Buna hakkın yok
AK Partili vekilden Ali Koç'a sert tepki: Buna hakkın yok
15:49
Mauro Icardi kilosunu eleştirenlerle dalga geçti
Mauro Icardi kilosunu eleştirenlerle dalga geçti
15:40
Gaziantep’te vicdanları sızlatan olay: Şehit annesi oğlu tarafından dolandırıldı
Gaziantep'te vicdanları sızlatan olay: Şehit annesi oğlu tarafından dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 12:18:13. #7.11#
SON DAKİKA: Eminevim Tapu Teslim Töreni Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.