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Emirdağ Kaymakamı: İşletmeler Ülke Ekonomisine Artı Değer Katıyor - Son Dakika
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Emirdağ Kaymakamı: İşletmeler Ülke Ekonomisine Artı Değer Katıyor

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçedeki OSB'lerde faaliyet gösteren işletmelerin ilçe ekonomisi ile birlikte ülke ekonomisine artı değer kattığını belirtti. Kaymakam Bilici, geri dönüşüm faaliyetleri ve kültür mantarı yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Emirdağ Kaymakamı: İşletmeler Ülke Ekonomisine Artı Değer Katıyor
26.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:18
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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçedeki OSB'lerde faaliyet gösteren işletmelerin ilçe ekonomisi ile birlikte ülke ekonomisine artı değer kattığını belirtti.

Kaymakam Bilici, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) geri dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde piyasadan temin edilen süt ve meyve suyu kutuları ve ambalaj atıklarının, çeşitli işlemlerden geçirilerek sunta ve playwood plakalarına dönüştürülerek tekrar üretilip tüketime hazır hale getirilmesi amacıyla hizmet veren fabrika ile ile kültür mantarı yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren işletmeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Bilici, işletmelerin ülke ekonomisine artı değer kattığını belirterek, bir çok kişiyi de istihdam ettiğini kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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