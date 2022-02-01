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Emlak Katılım Çorum'da ilk şubesini hizmete sundu - Son Dakika

Emlak Katılım Çorum'da ilk şubesini hizmete sundu

01.02.2022 13:00
Emlak Katılım Çorum'da ilk şubesini hizmete sundu

Türkiye genelinde şube ağını genişletmeyi sürdüren Emlak Katılım, Çorum'da ilk şubesinin açılışını gerçekleştirerek Türkiye genelinde toplam 72 şubeye ulaştı.

Türkiye genelinde şube ağını genişletmeyi sürdüren Emlak Katılım, Çorum'da ilk şubesinin açılışını gerçekleştirerek Türkiye genelinde toplam 72 şubeye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, yerel üretimi desteklemek, istihdama ve büyümeye olumlu katkı sağlamak hedefi ile yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Müşterilerinin finansal ihtiyaçları için yenilikçi ürün ve çözümler üretmek üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdüren banka, yeni şubelerini müşterileriyle buluşturuyor.

Bu kapsamda Çorum'da açtığı ilk şubesiyle Türkiye genelinde toplam 72 şubeye ulaşan Emlak Katılım, bölgedeki müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

"Yeni ürün ve hizmetlerimizle farklılaşmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yeni şubeleriyle sektöre ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlerimize başlamamızın ardından, doğru adımlar atarak kısa sürede gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik. Sanayi ve ticaret yönünden bölgesinde gelişmiş, köklü tarihi ile kültür turizmi açısından ülkemizin önemli merkezlerinden olan Çorum'da ilk şubemizi açmış olmaktan dolayı mutluyuz. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Müşterilerinin birikimleri kur değişiminden etkilenmeden değerlenmeye devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurduğu yeni sistemle kur artışından kaynaklanan gelir kayıpları koruma altına alınıyor. Emlak Katılım Bankası'nın bu kapsamda geliştirdiği "Kur Korumalı TL Katılma Hesabı", "Dövizden TL'ye Kur Korumalı Katılma Hesabı" ve "Altından TL'ye Kur Korumalı Katılma Hesabı" ile müşteriler risklerden korunarak tüm kar payı imkanlarından faydalanabiliyorken hesaplarına yansıyan kar payı ödemesine de stopaj uygulanmıyor. Emlak Katılım'ın kur korumalı TL katılma hesapları avantajlarından tüzel müşterileri de yararlanabiliyor. Banka müşterileri, mobil ve internet şube aracılığıyla ya da en yakın Emlak Katılım şubesinden kur korumalı TL katılma hesaplarını kolaylıkla açabiliyorlar.

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Türk Lirası, Türkiye, Çorum, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emlak Katılım Çorum'da ilk şubesini hizmete sundu - Son Dakika Ekonomi


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