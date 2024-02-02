Emlak Uzmanı: Konut Fiyatları Düşüyor, Ancak Mal Sahipleri Yüksek Fiyatlı İlanlarla Piyasayı Etkiliyor

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konut fiyat endeksindeki düşüş devam ediyor. Gayrimenkulde fiyatlar geriliyor. Lakin birçok mal sahibi girdikleri yüksek fiyatlı ilanlar ile daha yüksek bir piyasa oluşturuyor" dedi.
Gayrimenkulde fiyatlar geçtiğimiz dönemlere göre azaldı. Ancak birçok mal sahibi girdikleri yüksek fiyatlı ilanlar ile daha yüksek bir piyasa oluşturmaya devam ediyor. Mal sahipleri tarafından satılık olarak girilen birçok taşınmaz ilanının piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlar ile arz edildiğini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Emlak işletmeleri kendi uzmanlık bölgelerinde en son satılan ve satışa olan gayrimenkuller hakkında bilgi sahibidirler. Özellikle bu dönemde birçok taşınmaz sahibinin, emlak işletmelerinin yaptığı rakip pazar analizini makul görmeyerek, kendilerinin daha yüksek fiyatlardan ilan girdiklerine şahit oluyoruz. Lakin nasıl satıcılar en yüksek fiyattan satmak istiyorlar ise, alıcılar da en düşük fiyattan almak istiyorlar. Emlak pazarlamasında en önemli konulardan biri, taşınmazın piyasa fiyatının doğru belirlenmesidir. Bunu da en iyi şekilde bölge uzmanı emlak danışmanları yapar" dedi.
"Alım fırsatı var"
Gayrimenkul piyasalarında özellikle son bir yılda inşaat maliyetlerinin yüzde 66,49 seviyesinde artış gösterdiğini ve artmaya devam ettiğini belirten Özelmacıklı, "Yeni konutların üretim maliyetleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Şüphesiz faiz de finansman maliyetinin, dolayısıyla maliyetlerin bir parçası. Hatta şu anda birçok bölgede arsa maliyeti ve müteahhit karı olmadan yani sadece inşaatın maliyetine satılan fırsat gayrimenkuller var. Nakitin kıymetli olduğu, alıcının güçlü olduğu bir piyasa dönemindeyiz. Enflasyonun etkilerinden korunmak isteyenler, faiz gelirlerini şu anda fırsat olarak görüyor olabilirler. Lakin bu geçici dönem sonrasında şu andaki fırsatlar da kaçmış olacak" diye konuştu.
"Takas teklifi yoğunlaştı"
Özellikle yine son dönemde emlak işletmelerine gelen takas tekliflerinin arttığını ifade eden Özelmacıklı, "Emlak işletmelerimiz tarafından pazarlanana gayrimenkullerde, tarladan arsaya, daireden konuta çok yoğun takas teklifleri alıyoruz. Araçlarının fiyatlarındaki düşüşü, gayrimenkul takası ile daha avantajlı hale getirmek isteyen alıcılar söz konusu. Bu nedenle gayrimenkul piyasalarında pazarlama sürecimiz daha da uzuyor. İlan kapama sürelerimiz artmış olsa da, faizlerdeki artışın düşüşü ile gayrimenkul piyasalarının tekrar hareketleneceğini düşünüyoruz" dedi.
"Kamu spotu yayımlandı"
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz ticareti konusunda farkındalık oluşturması amacıyla bir kamu spotu videosunun da yayımlandığını belirten Özelmacıklı, "İnsan hayatının en temel unsuru olan emlak konusunda aracılık hizmeti sunmak, ciddi bir altyapı, bilgi donanımı ve emek gerektirmektedir. Ülkemizde de yaklaşık 56 bine yakın yetki belgesi almış emlak işletmesi ve 121 bin emlak danışmanı bulunmaktadır. Bizlerin beklentisi sektöre giriş şartlarının değiştirilerek kolaylaştırılmasından ziyade, nitelikli hale getirilmesi, yapılacak regülasyonlar ile yetkilendirmelerin tek bir emlak işletmesine verilebilmesi, bilgi ve belge erişim sıkıntılarımızın giderilmesi, yetkisiz aracılık faaliyetlerine ilişkin cezai yaptırımların uygulanmasıdır" dedi. - İSTANBUL
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