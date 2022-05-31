"Emlak vergisi ödemelerinde entegrasyon sağlanmalı" - Son Dakika
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"Emlak vergisi ödemelerinde entegrasyon sağlanmalı"

31.05.2022 10:50
"Emlak vergisi ödemelerinde entegrasyon sağlanmalı"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2022 yılı emlak vergisi 1'inci taksit ödemeleri için verilen süre bugün doluyor.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2022 yılı emlak vergisi 1'inci taksit ödemeleri için verilen süre bugün doluyor. Lakin geçmiş dönemde belediyelerin internet sayfaları üzerinden pratik olarak ödenebilen emlak vergilerinde ciddi sıkıntılar söz konusu" dedi.

2022 yılı emlak vergisi 1'inci taksit ödemeleri için verilen süre bugün doluyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Daha önce sadece sicil ya da kimlik numarası emlak vergisi ödemeleri yapılabilirken, geçen sene yapılan bir düzenleme ile emlak vergisi borçlarını ödemek için iki kademeli kimlik doğrulama kontrolünün uygulanmasına karar verildi. 1398 adet belediyenin internet siteleri üzerinden verdikleri emlak vergisi borç sorgulama ve ödeme-hızlı ödeme sistemlerinde incelemeler yapıldı. Yapmayan belediyeler için kanunun 18'inci maddesinin 3 numaralı fıkrası kapsamında disiplin hükümlerine göre işlem yapılmasına karar verildi. Bu durum nedeniyle birçok emlak vergisi tahsil edilemiyor. Çünkü mükelleflerin birçoğunun ya belediyelerde telefon numaraları kayıtlı değil ya da üyelik şifreleri yok" dedi.

"Vatandaşın düzenlemeden haberi olmadı"

İlgili düzenlemenin Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından alınan karar ile yapıldığını belirten Özelmacıklı, "Kurul başkalarının kolayca ulaşabileceği örneğin kişinin TC kimlik numarası ve doğum günü bilgisinin sorgulanarak erişim imkanı veren sistemleri tek kademeli doğrulama olarak kabul ediyor. Kişinin kimlik numarasının yanı sıra kişiye özel oluşturulmuş şifre ya da kişinin daha önce bildirmiş olduğu telefon numarasına iletilen SMS kodu ile erişim sağlanan sistemler ise iki kademeli doğrulama olarak kabul ediliyor. Hatta belediyelere süreler verilerek bunun sağlanması noktasında girişimler de yapıldı. Lakin bu durumdan mükelleflerin haberi olmadı. Mevcut durum nedeniyle de birçok emlak vergisi ödemesi tahsil edilemiyor. Hem vatandaş hem de belediyeler mağduriyet yaşıyor" diye konuştu.

"E-Devlet entegrasyonu sağlanmalı"

Özelmacıklı, "Bazı belediyelerin E-Devlet sistemi entegrasyonu var ve mükellefler tahakkuk bilgilerini sorgulayıp ve ödemelerini yapabiliyorlar. Lakin birçok belediye böyle bir entegrasyonu da sağlamış durumda değil. Bu entegrasyonlar da biran önce sağlanmalı. Yetki belgeli emlak işletmeleri de bu sürece destek verebilmeli. Mülk yönetimi yaptıkları malikler adına borç takiplerini yapabilmeli" dedi.

"Belediye rayici kira hesaplamasında baz alınamaz"

Belediye rayiç değeri üzerinden kira bedelinin belirlenemeyeceğini ifade eden Özelmacıklı, "Emsal kira bedeli esası, Gelir Vergisi Kanununun 73. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu da kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağına ilişkindir. Yani kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, "emsal kira bedeli" esas alınır. Bu da bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise, bina veya arazinin emlak vergisi değerinin yüzde 5'i idi. Bu gelir vergisi hesaplaması için bir alt sınırdır. Bu düzenlemeyi kira değeri olarak kabul etmek mümkün değildir" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

E-Devlet, Emlak, Altın, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Emlak vergisi ödemelerinde entegrasyon sağlanmalı' - Son Dakika


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