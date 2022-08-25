Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi

25.08.2022 10:06
Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 140,03 lira ile 6 bin 423,65 lira arasında değişecek.

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 140,03 lira ile 6 bin 423,65 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları 2 bin 930,55 lira ile 6 bin 423,65 lira, birinci sınıf inşaatlar için 1236,74 lira ile 4 bin 295,70 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 871,23 lira ile 2 bin 910,41 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 294,29 lira ile 1982,22 lira, basit inşaatlar için 140,03 lira ile 893,96 lira arasında olacak.

Tebliğle, fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

YORUMLAR
500
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline müjde YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline müjde YÖK'ten kamu hastanesi personelinin hakları için çalışma YÖK'ten kamu hastanesi personelinin hakları için çalışma
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:40 Kanarya, Kadıköy'de tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Austria Wien maçının muhtemel 11'leri...
09:34 Nihat Doğan'ın İranlı eşinden ilk paylaşım: Sen benim bütünümsün
09:33 Motorine bir zam daha! Bu gece pompaya yansıyacak
09:31 Sağanak yağış sonrası Esenyurt'ta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kalırken evleri de su bastı
09:24 Cem Bölükbaşı, Formula 2 takımı Charouz ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
09:08 Küresel ısınma Türkiye'nin en yüksek zirvesini de vurdu! Ağrı Dağı'nda buzullar eriyor
08:59 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen, Twitter'da infial oluşturdu: Tutuklansın
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getiren talimat! AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan olağanüstü zirvede konuşulanlar ortaya çıktı
08:32 Yüksek Seçim Kurulu 53 personel alacak! İşte aranan şartlar...
08:30 Melih Gökçek'ten, "Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz" diyen Şahan Gökbakar'a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 10:06:39. #1.11#
SON DAKİKA: Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement