Emlakçılar, 2025\'ten itibaren \'doğrulanmış ilan\' uygulamasına uymak zorunda

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'nın, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak 'doğrulanmış ilan' uygulamasını değerlendiren Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, "Bütün meslektaşlarımın bu uygulamaya uyması gerekiyor. Aksi takdirde çok büyük cezalar olacaktır" dedi.

Emlakçıların yeni sisteme uyması gerektiğini belirten Mevlüt Oral, "Elektronik uygulama sistemi 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere başlatıldı. 1 Ocak 2025 tarihinde sona erecek yani 1 Ocak 2025'ten itibaren elektronik doğrulama sistemine geçeceğiz. Sözleşmesiz çalışan kişiler tespit edildiği takdirde büyük cezalar uygulanacağını söyleyebiliriz. 1 Kasım 2023 bizim için bir milat oldu. Daha önce de bunu söylemiştik. Bu kurala uyan meslektaşlarım olduğu gibi uymayanlar da var. Uymayanları tekrar uyarıyorum: Bu sisteme, bu kanuna uymak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeye yanaşmayan vatandaşa hiçbir emlakçının yanaşmaması gerektiğini belirten Oral, "Bazı arkadaşlar, 'vatandaş sözleşmeye yanaşmıyor' diye şikayet ediyor. Yanaşmıyorsa sen de ona yanaşma kardeşim. Bu mesleğin düzelmesi yönünde çalışmalarımız varsa sistem bu, yönetmelik bu. Bununla ilgili vatandaşın sana bu yetkilendirmeyi verme mecburiyeti ileriye dönük olarak artacak. Çünkü neden? Bana gelecek yetki isteyeceğim, öbürüne gidecek yetki isteyecek, sonra dönüp vatandaş bakacak ki, demek ki artık herkes yetkilendirme konusundaki sistemin geldiğini görecek. Bugün bir suç işlediğiniz zaman bir avukat tutmaya çalışıyorsunuz, değil mi? Bir iş yeri açtığınız zaman muhasebeci tutuyorsunuz, değil mi? Neden vatandaşın gayrimenkulle ilgili emlak danışmanı olmayacak? Biz bunu kendimiz yapıyoruz, çünkü vatandaşların isteklerine cevap verdiğimizden dolayı" diye konuştu.

"Hiçbir emlakçı, sözleşmeye tarih yazmadan vatandaştan yetki almasın"

Bu sisteme uyulmadığı takdirde büyük cezalar olacağını belirten Başkan Oral, "Hiçbir emlakçı, sözleşmeye tarih yazmadan vatandaştan yetki almasın. Bunun gerçekten büyük cezaları var. Sözleşmenin süresi 3 aydır. 3 ay dolduktan sonra vatandaşı çağıracaksın, 'yetkilendirmeyi bana tekrar veriyor musun, vermiyor musun?' diyeceksin. Veriyorsa tekrardan alıyorsun; vermiyorsa sözleşmeyi iptal edip kendisine teslim etmek zorundasın. Çünkü bununla ilgili şikayet edildiği zaman cezası çok ağırdır" şeklinde konuştu. - SAMSUN