Emlakçılara gayrimenkul pazarlama eğitimi - Son Dakika
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Emlakçılara gayrimenkul pazarlama eğitimi

26.03.2022 15:02
Emlakçılara gayrimenkul pazarlama eğitimi

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) tarafından üyelerine gayrimenkul pazarlama eğitimi verildi.

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) tarafından üyelerine gayrimenkul pazarlama eğitimi verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda yapılan eğitimde OMÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yetkin Bulut, OMÜ Havza Meslek Yüksekokulu Toptan ve Perakende Satış Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Musa Karabacak, Atakum Tapu Müdür Yardımcısı Serdar Suakıtıcı ve Odanın Hukuk Danışmanı Av. Yusuf Ziya Çimen tarafından emlakçılara bilgiler aktardı. Ticaret İl Müdürlüğü'nden bir temsilci de katılımcıların sorularını yanıtladı.

SATEM Başkanı Mevlüt Oral, "Mümkün mertebe bizim mesleğimizi en iyi şekilde icra etmemiz gerekiyor. Yaptığımız eğitimle de bunu amaçlıyoruz. Bir sorunu isteği ihtiyacı olan ihtisas bir odamız var buraya gelebilir. Eğitim gerekiyorsa eğitim ne gerekiyorsa bu imkanları sağlarız" dedi. - SAMSUN

Emlakçılara gayrimenkul pazarlama eğitimi
Emlakçılara gayrimenkul pazarlama eğitimi
Emlakçılara gayrimenkul pazarlama eğitimi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gayrimenkul, Samsun, Şehit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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