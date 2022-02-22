Emlakjet'e "En İnovatif Dijital Gayrimenkul Servisi" ödülü - Son Dakika
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Emlakjet'e "En İnovatif Dijital Gayrimenkul Servisi" ödülü

22.02.2022 15:30
Emlakjet'e "En İnovatif Dijital Gayrimenkul Servisi" ödülü

Emlakjet, hızlı ev satma hizmeti Jetsat ile Uluslararası Kristal Ödülleri'nde "En İnovatif Dijital Gayrimenkul Servisi" seçildi.

Emlakjet, hızlı ev satma hizmeti Jetsat ile Uluslararası Kristal Ödülleri'nde "En İnovatif Dijital Gayrimenkul Servisi" seçildi.

Emlakjet açıklamasına göre, Uluslararası Kristal Ödülleri, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde sahiplerini buldu.

Türkiye'de ilk kez robotlar tarafından ödüllerin sunulduğu gecede, Emlakjet'in "acil nakit ihtiyacı olan ve evini satmak isteyen ev sahipleri" için sunduğu çözümü Jetsat, "En İnovatif Dijital Gayrimenkul Servisi" ödülüne layık görüldü. Ödülü, Emlakjet Pazarlama Direktörü Simgül Madanoğlu aldı.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Simgül Madanoğlu, sektöre yenilikler getirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Normal piyasada evlerin ortalama satış hızı 80-90 gün iken, salgın döneminde bu süre 180-200 günlere kadar çıktı. Jetsat hizmetimizle bu süreyi 5 güne indirdik. Bu hizmetle uzun ve zorlu olan ev satma sürecini, hızlı, kolay ve güvenli bir hale dönüştürdük. İstanbul'da başladığımız hizmetimize bugüne kadar binlerce başvuru geldi. JetSat hizmetimizle salgında zorluklar yaşayan gayrimenkul piyasasında ev alım satımını teşvik ederek bir nefes olduk. Aldığımız ödülle gayrimenkul sektörüne katkımızı taçlandırmaktan mutluyuz."

Verilen bilgiye göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da konutunu satmak isteyenlerin Jetsat'a bu talebi iletmesiyle başlayan süreç içerisinde Emlakjet, 48 saatte teklifini sunuyor. Teklifin kabul edilmesi halinde evin satışı 5 günde gerçekleşiyor.

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Gayrimenkul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emlakjet'e 'En İnovatif Dijital Gayrimenkul Servisi' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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