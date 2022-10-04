Emlakjet'te evcil hayvan sahibi çalışanlara "SemPati İzni" hakkı - Son Dakika
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Emlakjet'te evcil hayvan sahibi çalışanlara "SemPati İzni" hakkı

04.10.2022 09:36
Emlakjet'te evcil hayvan sahibi çalışanlara "SemPati İzni" hakkı

Emlakjet, evcil hayvan sahibi çalışanlarına yönelik, sevimli dostlarının bakıma ihtiyaçları olduğunda "SemPati İzni" hakkını sundu.

Emlakjet, evcil hayvan sahibi çalışanlarına yönelik, sevimli dostlarının bakıma ihtiyaçları olduğunda "SemPati İzni" hakkını sundu.

Emlakjet açıklamasına göre, ayda 80 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 20 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörü platformlarından Emlakjet, insan kaynakları (İK) politikaları çerçevesinde geliştirdiği yenilikçi uygulamaları ile de dikkati çekiyor.

Çalışanlar için yenilikçi uygulamaları destekleyen, verimli, keyifli ve açık fikirli bir çalışma ortamı sağlayarak sektörde en çok çalışılmak istenen şirket olma vizyonu ile İK politikalarını hayata geçiren Emlakjet, çalışanları için yan hakları genişletmeyi sürdürüyor.

Salgın döneminin ardından tamamen uzaktan çalışma düzenine geçen Emlakjet'te ekipler artık çalışma şekillerini kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebiliyor. Yeni jenerasyonun beklentilerini yakından takip eden Emlakjet'te İK politikası doğrultusunda "işin keyifli tarafı" mottosu ile çalışanların, kendilerini geliştirme ve eğlenerek çalışmaları önceliklendirlirken, şirket içinde departmanlar arası ve departman içi iletişim ve motivasyon etkinlikleri düzenleniyor ve çalışanlar gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerine katılabiliyor.

Evcil hayvan sahibi çalışanlara yılda 2 kez "SemPati İzni"

İş-özel yaşam dengesini önem vererek, çalışanların iş hayatı içinde "koşuşturma kültürü"nde boğulmasına izin vermeden, verimli çalışmayı önceliklendiren Emlakjet, çalışanlarının farklı ihtiyaçlarına yönelik izin uygulamalarını da hayata geçirdi.

Emlakjet bu doğrultuda doğum günü izni, SemPati izni gibi yan haklar ile keyifli çalışmaya fırsat verecek olanaklar yaratıyor. Kendisine, topluma ve doğaya farkındalığı yüksek bir şirket olan Emlakjet, 2022 yılında hayata geçirilen SemPati izni ile evcil hayvanı olan çalışanlarını da unutmadı. Evcil hayvan sahibi Emlakjet çalışanları, sevimli dostlarının sağlık işlemlerini rahatça yerine getirebilmek için yılda 2 kez yarım gün izin kullanabiliyor.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları doğrultusunda Emlakjet bünyesinde kadın çalışan oranı yüzde 40'a ulaşırken, ekip yöneten liderlerin ise yüzde 44'ünü kadın çalışanlar oluşturuyor. Emlakjet ayrıca, genel müdüre direkt raporlama yapan üst yönetim ekibinin ise yüzde 56'sının kadın liderlerden oluşması ile de dikkati çekiyor.

Anne olacak kadın çalışanları için 15 bin TL'lik doğum yardımı desteği veren Emlakjet, bu doğrultuda erkek çalışanlarını da unutmuyor. Emlakjet, baba olacak erkek çalışanlarına da çeyrek altın hediye ederek, çalışanlarına katkıda bulunuyor.

Farklı ve yenilikçi İK uygulamaları ile dikkat çeken Emlakjet, Great Place to Work (GPTW) platformu kapsamında gerçekleştirilen araştırmada yüzde 83'lük genel memnuniyet oranı ile 2022 yılında GPTW Sertifikası almaya hak kazandı.

Great Place to Work Sertifikası, olağanüstü bir çalışan deneyimine sahip organizasyonları global olarak tescillerken, sertifikasyon programı, çalışanların organizasyon içerisindeki deneyimine ve güven kültürüne ışık tutma imkanı sağlıyor.

"Emlakjet olarak çalışan memnuniyetini çok önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Genel Müdürü Tolga İdikat, özellikle evden çalıştıkları dönemde Emlakjet olarak çalışan memnuniyetini çok önemsediklerini, hedeflerine takım olarak koşan ve başarılarını birlikte kutlayan bir ekip olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Çalışanların kendini iyi hissedeceği bir çalışma ortamının iş-yaşam dengesinin sağlanarak, çalışanların taleplerine kulak verilen bir ekosistemde kurulabileceğini belirten İdikat, "Çalışma saatlerinde Emlakjetlilerin en önemli destekçileri evcil hayvan dostlarımızı düşünerek SemPati iznini duyurduk. Hem Emlakjetlilerden hem çevremizden oldukça pozitif geri dönüşler aldık. SemPati izninin farklı kurumlara da emsal olmasını, sevimli dostlarımızı destekleyen kurumsal politikaların genişleyerek devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emlakjet İK Direktörü Nilhan Üçok Erten de şunları kaydetti:

"Bu yolda gelişim odağımızı tüm süreçlerimizin merkezine oturtarak, çalışan deneyimini iyileştirmek ve benzersiz kılmak, çalışan markası çalışmalarımıza farklılaştırıcı yönlerimizle devam etmek, 'çeşitlilik ve kapsayıcılık' ilkesi temelinde işe alımları yönetmek öncelikli konularımız olacak. Değişen dünyanın ve yeni neslin beklentilerini hızla iş süreçlerine uygulamayı başaran bir şirket olarak, bugün henüz konuşmadığımız birçok süreci de hayata geçirecek esneklikte bir İK strateji planı ile ilerliyoruz.

Emlakjet olarak, çalışan sağlığını her zaman ilk sıraya koyuyoruz. Pandemi ile birlikte hızlıca evden çalışmaya geçtik, şimdi de hibrid devam ediyoruz ve tüm ekip olarak ofise dönme planımız yakın vadede bulunmuyor. Emlakjet olarak yenilikçi İK çalışmalarımızla sektörde fark yaratacak uygulamalar sunmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlakjet'te evcil hayvan sahibi çalışanlara 'SemPati İzni' hakkı - Son Dakika

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