Emniyet Teşkilatı maaş promosyonunu açıkladı! Tüm personele 27 bin TL ödenecek - Son Dakika
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Emniyet Teşkilatı maaş promosyonunu açıkladı! Tüm personele 27 bin TL ödenecek

28.09.2022 14:36
Emniyet Teşkilatı maaş promosyonunu açıkladı! Tüm personele 27 bin TL ödenecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, yenilenen maaş promosyon protokolünü açıkladı. Buna göre; tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın tüm personele 27 bin TL ödenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polislerin maaş promosyonlarına ilişkin bir açıklama yayınlandı. Hiçbir kesinti olmadan her bir personele 27 bin TL ödeneceğinin duyurulduğu açıklamada, yeni protokolün 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

"SÜRESİ 3 YIL OLARAK BELİRLENDİ"

EGM daha önce Vakıfbank ile yapılan maaş promosyon protokolüyle ilgili, "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır" açıklamasını yaptı.

"1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı. Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

"TAMAMLANMAMIŞ PROTOKOLLER İPTAL EDİLEREK YENİ PROTOKOLE DAHİL EDİLECEK"

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz."

YORUMLAR (2)
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emniyet Teşkilatı maaş promosyonunu açıkladı! Tüm personele 27 bin TL ödenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet Teşkilatı maaş promosyonunu açıkladı! Tüm personele 27 bin TL ödenecek - Son Dakika
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