Emtia Piyasasında Karışık Seyir: Tarım Grubunda Yükselişler Dikkat Çekti - Son Dakika
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Ekonomi

Emtia Piyasasında Karışık Seyir: Tarım Grubunda Yükselişler Dikkat Çekti

Emtia Piyasasında Karışık Seyir: Tarım Grubunda Yükselişler Dikkat Çekti

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle emtia piyasasında karışık bir seyir izlendi. Aşırı yağışlar ve kuraklık endişeleri tarım grubundaki yükselişleri tetikledi. Değerli metallerde düşüş yaşanırken, bakır ve alüminyum arz endişeleriyle dalgalanma gösterdi. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD'deki petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu. Tarım grubunda buğday, mısır, soya fasulyesi ve pamuk fiyatları artarken, kakao ve kahve fiyatları da yükseldi.

27.05.2024 11:03
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Emtia piyasasında, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin yılın son çeyreğine ötelenmesiyle karışık bir seyir izlenirken, aşırı yağışlar ve kuraklık endişeleriyle tarım grubundaki yükselişler dikkati çekti.

Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğine yönelik sözle yönlendirmeleri geçen hafta emtia piyasasını etkileyen en önemli faktörler arasında yer aldı.

Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğu 30 Nisan- 1 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin yayımladığı tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterirken, bazı banka yetkililerinin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, enflasyona yönelik risklerin gerektirmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırma isteğinden bahsetti." ifadesi kullanıldı.

Bu gelişmelerle Fed'in ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin yılın son çeyreğine ötelenmesiyle emtia piyasasında karışık seyir izlendi.

Değerli metallerde sert düşüşler görüldü

Geçen hafta ons bazında altın ve gümüşte yüzde 3,3, paladyumda yüzde 4,3, platinde yüzde 5,5 değer kaybı oldu.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 7,3, nikelde yüzde 4,2, kurşunda yüzde 0,4 azalış kaydederken, alüminyumda yüzde 1,3, çinkoda yüzde 0,4 arttı.

Bakır, Çin'de fabrikalarının rekor fiyatlar ödemekten kaçınması ve Fed yetkililerinin enflasyona ilişkin şahin yorumlarda bulunmasıyla sert düştü. Londra merkezli madencilik şirketi Rio Tinto Group'un gaz sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerinde aksama olmasıyla, şirket Avustralya'nın Queensland kentindeki rafinerilerinden yapmayı planladığı alüminyum kargoları üzerinde mücbir sebep ilan etti.

Bu durum, alüminyumda arz endişelerini meydana getirdi.

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,2, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 4,7 azaldı.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 480 bin varil arttığını öngördü.

Tarım grubu pozitif ayrıştı

Chicago Ticaret Borsası'nda geçen hafta kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 7,9, mısırda yüzde 2,7, soya fasulyesinde yüzde 1,8 artarken, pirinçte yüzde 2,2 azaldı.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 7,7, kahvede yüzde 5,6, şekerde yüzde 1,8 artış kaydetti. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 12,9 arttı.

Karadeniz'de buğday arzına yönelik endişelerin devam etmesi ve Rusya'da kuraklık olabileceğine dair endişelerle buğday fiyatları yükseldi. ABD'de ilkbahar ekimlerinin devam eden yağışlı hava koşulları nedeniyle yavaşlamasıyla soya fasulyesi fiyatları arttı.

Vietnam'daki kuraklık endişeleriyle kahve fiyatları da artış kaydetti.

ABD'de artan yağışlarla üretime yönelik endişelerin öne çıkması ve Çin kaynaklı talebin artmasıyla pamuk fiyatları arttı.

Bağımsız Araştırma firması Hightower Report'un Batı Afrika kakao çiftçilerinin gübre kullanamaması nedeniyle 2024/25 sezonunda kakao üretiminin zarar görebileceği yönündeki uyarısının ardından kakao fiyatları sert yükseldi.

Analistler, kakao fiyatlarının rekor kırmasına karşın talebin güçlü kaldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Emtia Piyasasında Karışık Seyir: Tarım Grubunda Yükselişler Dikkat Çekti - Son Dakika

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