Emtia Piyasasında Ralli: Fed'in Faiz İndirimi Beklentileri ve Çin Verileri Talebi Artırdı

Ekonomi

Emtia piyasasında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin talebin arttığını ortaya koymasıyla ralli haftası yaşandı.

Emtia piyasasında, geçen hafta sert yükselişler görüldü.

Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin, talebin arttığını ortaya koyması emtia piyasasını olumlu etkiledi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, "para politikasını gevşetmek için gereken güvenden uzak olmadıklarını" söylemesinin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD'de tarım dışı istihdam, şubat ayında 275 bin kişi arttı. Yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükselen işsizlik oranı da iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,1 ile Şubat 2022'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen istihdam artışına rağmen işsizlik oranının yükselmesi ve ücret artışlarındaki yavaşlamanın, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini desteklediğini kaydetti. Çin'de açıklanan dış ticaret verileri de emtia piyasasında talebin arttığını ortaya koydu.

Ülkede, şubatta yıllık bazda ihracat yüzde 7,1 ve ithalat yüzde 3,5 artışla tahminleri geride bıraktı.

Altında tarihi zirve görüldü

Geçen hafta 2 bin 195 dolarla rekor seviyeyi gören altının onsu yüzde 4,6 arttı. Gümüş yüzde 4,9, platin yüzde 2,6, paladyum yüzde 6,7 değer kazandı.

Analistler, Powell'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin ve ABD'de açıklanan istihdam verilerini altına olan talebi desteklediğini aktardı.

Dünya Platin Yatırım Konseyinin (WPIC), 2024 yılında küresel platin açığının beklenenden daha derin olacağını açıklaması, platin fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Haftayı, Brent petrol yüzde 2, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gaz yüzde 1,4 azalışla tamamladı. Brent petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumunda bulunan ABD'de talebin azaldığını gösteren verilerle düşüş kaydetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları, bir önceki hafta göre yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artışla 448 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, stokların 423 bin varil artacağı yönündeydi. ABD'de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve arzın fazla olması, doğal gaz fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Bakır fiyatları artarken, alüminyum yatay seyretti

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 0,8, kurşun yüzde 3,4, nikel yüzde 2, çinko yüzde 3,8 artarken, alüminyum yatay seyretti.

Çin'de bakır izabe tesislerinin üretimi azaltacağına dair haberler bakırda arz endişelerini meydana getirdi. Çin'in ayrıca toplam işlenmemiş bakır ithalatının yükselmesi de bakıra talebin arttığını gösterdi.

Endonezyalı bir nikel üreticisinin, ürettiği nikelin Londra Metal Borsası'nda bir teslimat markası olarak listelenmesi için başvuruda bulunduğuna dair haberle nikel fiyatları yükseldi.

Çin'de arzın sıkılaştığına ve çinko talebinin arttığına dair işaretler de çinko fiyatlarını olumlu etkiledi. Fiyatlara destek ayrıca Güney Koreli madencilik şirketi Young Poong Corp.'un, Seokpo izabe tesisinde rafine çinko üretimini azalttığı yönündeki bir rapordan da geldi.

Kakao fiyatları tarihi zirveyi gördü

Tarım grubunda da Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğdayın fiyatı yüzde 3,5 ve pirinç yüzde 3,9 azalırken, mısır yüzde 3,5, soya fasulyesi ise yüzde 2,9 artış kaydetti.

Buğday, 5,2600 dolarla Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Intercontinental Exchange'te işlem gören pamuğun fiyatı yüzde 0,3 değer kaybederken, kakao yüzde 1,1 kahve yüzde 1, şeker yüzde 0,4 arttı. Kakao, 6 bin 677 dolarla tarihi zirveyi gördü.

Rus buğdayının fiyatının ucuz olması ve Çin'in ABD'den bazı buğday alımlarını iptal edebileceğine yönelik haberler buğday fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Brezilya'da soya fasulyesi ihracatının artması soya fasulyesine artan talebi ortaya koydu.