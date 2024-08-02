En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarıldı

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. SGK tarafından yapılan açıklamada, fark aylık ödemelerinin 7 Ağustos 2024 tarihinde hesaplardan çekilebileceği belirtildi.

02.08.2024 10:22
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En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da öngören karar Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, SGK'dan yapılan açıklamada "Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da öngören, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkartılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli veya yaşlılık maaşı almasının ardından aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek.

Bu çerçevede SGK'dan yapılan açıklamada "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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