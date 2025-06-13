En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava! - Son Dakika
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Ekonomi

En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!

En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
13.06.2025 10:03
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Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023'te memurlara verilen 8.077 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de ödenmesi için SGK'ya başvurdu. Avukatı, bu zammın bugünkü değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğunu belirterek, kabul edilmesi durumunda en düşük emekli maaşının 35 bin lirayı aşacağını söyledi. SGK'dan olumsuz yanıt gelirse dava açılacak.

Enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle daha önce Türkiye İstatistik Kurumu'na dava açan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, bu kez emeklilerin hakları için harekete geçti. Çilesiz, memurlara 2023 yılında verilen 8.077 TL tutarındaki seyyanen zammın, emekli memurlara da ödenmesi talebiyle SGK'ya yazılı başvuruda bulundu.

"FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİNİ TALEP EDERİM"

Çilesiz, başvurusunda 15 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'yi hatırlatarak, yalnızca görevdeki memurlara yapılan seyyanen zammın emeklilere yansıtılmamasının hukuka ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Talebinde şu ifadeler yer aldı: Yasa gereği görevde olan memurlar ile emekli memurların ücret artışları örtüşmektedir. Sadece görevde olan memurlara seyyanen zam yapılması hukuka aykırıdır. Başvuru tarihinden geriye dönük 60 günlük süreyi de kapsayacak şekilde, 8.077 TL'lik seyyanen zammın güncellenerek faiziyle birlikte tarafıma ödenmesini talep ederim."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 35 BİN LİRAYI GEÇEBİLİR"

Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan, seyyanen zammın her 6 ayda bir katsayıya göre arttığını, dolayısıyla bu tutarın günümüzde yaklaşık 20 bin liraya ulaştığını ifade etti. Gündoğan, SGK'nın bu başvuruyu kabul etmesi durumunda tüm emekliler için zam kapısının açılacağını belirterek şunları söyledi: "Eğer mahkeme bu zam talebini kabul ederse, en düşük emekli maaşı 35 bin lirayı geçebilir. SGK'dan olumsuz yanıt gelmesi halinde davayı derhâl açacağız."

EMEKLİLERE UMUT IŞIĞI

Sözcü'de yer alan habere göre; Seyfettin Çilesiz'in bireysel başvurusunun, emekliler arasında benzer taleplerin artmasına yol açması bekleniyor. Başvurunun kabul edilmesi ya da mahkemece lehte karar verilmesi halinde, 8.077 TL'lik seyyanen zammın tüm memur emeklilerine yansıtılması gündeme gelebilir.

Seyyanen zam, Yargıtay, Ekonomi, Güncel, Finans, Memur, Hukuk, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet özçelik:
    Tüm memur emeklilerine varda sgk emeklilerine yok mu bunu mu anlayacağız bu işten 28 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    35 Değil 30 Olsun bu hükümette hepinize söz veriyorum istiklal caddesinde anadan doğma yürüyeceğim 19 1 Yanıtla
  • rıfat eren:
    hadi canım bizde inandık adalet mi var ki dediğiniz olsun 18 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    yalan haber sgk hegel vereyim diyecek snki.yo derse dava acmasi lazim 5 0 Yanıtla
  • Yavuz Yigitoglu:
    Şaka gibi kabul edilir kabül etmeye kesin hiç zorlama bence davada kabül olmaz soylicekleri şükredin başka bişey olmaz 4 1 Yanıtla
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