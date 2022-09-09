En düşük maaş 7 bin 500 TL'ye yaklaştı! Çalışanlar yüzde 65 zam alınca, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı

Samandağ Belediyesi ile Disk Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmeyle yüzde 65 zam alan personel, Başkan Refik Eryılmaz'a teşekkür etmek için davul, zurna çaldırdı. Samandağ Belediyesi'nde en düşük ücret alan personelin maaşı 7 bin 500 TL civarında oldu.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI ÖNCELİKLE KENDİ ÇALIŞANINA SAHİP ÇIKACAK"

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, yaptığı açıklamada, "Yeni imzaladığımız sözleşme hem sizlere, hem bizlere, hem belediyemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Görüşmelerin çetin geçtiği bir sözleşme oldu. Türkiye'deki ekonomik koşullar, belediyenin ekonomik durumu ve siz değerli belediye personellerimizin durumunu da dikkate alarak doğru olan ne ise onu yapmaya çalıştık. 3 yıldız sizlere zamanında maaşınızı ödemek için, ikramiyelerinizi ve diğer haklarınızı ödemek için yoğun bir çaba sarf ettik. Allah'a şükür bu üç yılı kazasız belasız geçirdik. Önümüzde yaklaşık olarak 20 aylık bir süre var. Geri kalan süreyi de aynı şekilde maaşlarınızı ve haklarınızı zamanında vermek suretiyle tamamlamak istiyoruz. Şunu bilmenizi istiyorum; belediyenin bütün imkanlarını seferbere ettik. Ekonomik koşullar ağırlaşıyor, yaşam koşulları ağırlaşıyor, sizler Samandağ'a mutluluk taşıyorsunuz. Gerçek emekçi olan sizlersiniz, onun için belediyenin bütün imkanlarını sizin için seferber ediyoruz. Gelir gelmez birkaç kendinden menkul arkadaş bizleri işçi düşmanı, göstermeye çalıştı. Biz sadece şuna karşı olduğumuzu söyledik; oturarak, emek harcamadan, bedel ödemeden, hak etmeden kimsenin maaş almasını istemedik. Bizim mücadelemiz sadece ona yönelikti. Sizin gibi çalışan, bedel ödeyen, alın teri döken arkadaşlarımızın her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Bir Belediye Başkanı öncelikle kendi çalışanına sahip çıkacak. Bu memleket için bedel ödemeye, alın teri dökmeye hazır olan sizin gibi insanlara sahip çıkacağız. Belediye Başkanının birinci görevi budur. Eğer Belediye Başkanı bu memleketin yükünü sırtlayan, sırtında taşıyan sizin gibi emekçilere hakkını vermezse burada hizmet üretemeyiz. Onun için sizden istirhamım bu ilçe için, bu memleketi güzelleştirmek için, bu memleketin sorunlarını çözmek için var gücünüzle, bütün eforunuzu sarf etmek suretiyle katkı sunmaya devam edin. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan ben çok memnunum" dedi.

"BU İMKANLARI TASARRUF YAPARAK SUNDUK"

Bundan sonraki sürecin kritik bir süreç olduğunu söyleyen Eryılmaz, "Üzülerek söylüyorum ki maliyetler arttı. Bütün personelimize, enflasyona ezdirmeme adına, belediyenin imkanlarının da üstünde bir zam yapmaya çalıştık. Gelen para hemen hemen aynı, 3 yıl önce bizim istihkakımız ne ise şu anda sadece yüzde 20'lik, yüzde 30'luk bir artış var, ama emtia fiyatlarında yüzde 300'e varan zamlar var. Elektrikten mazota, çimentoda, betonda, demirde yüzde 250'ye varan zamlar yapıldı. Personele 2 - 3 defa zam yaptık. Ama bizim istihkakımıza bunun çok altında bir artış yapıldı. Bizim bundan sonraki hedefimiz, 3 yılda maaşlarınızı nasıl düzenli bir şekilde ödediysek, bundan sonra da bu şekilde ödemeye devam etmek. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki, çok zorlanıyoruz. Belediyede biz bu imkanları nasıl sunduk biliyor musunuz? Tasarruf yaparak. Tasarruf yapıyoruz, bütçeyi denetim altında tutuyoruz, israftan kaçınıyoruz, Samandağ'ın temel sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.