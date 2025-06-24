En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var - Son Dakika
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Ekonomi

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
24.06.2025 09:14
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Emeklinin gözü temmuz zammında. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisiyle milyonlarca emeklinin zam oranı da belli olacak. Hükümet, en düşük emekli maaşının artırılması için Meclis'e teklif sunmaya hazırlanırken, yapılan çalışmalarda iki farklı senaryo konuşuluyor. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 850 TL veya 17 bin 100 TL olarak belirlenecek.

Haziran ayının son haftasına girilirken, 16 milyonu aşkın emekli temmuzda alacakları maaş zammını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran enflasyonu sonrası, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının 6 aylık zam farkı netleşecek. Ancak en düşük emekli maaşına yapılacak artış için yasal düzenleme gerekiyor.

MEVCUT SİSTEM KÖK AYLIĞA ZAM ÖNGÖRÜYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, enflasyon farkı yalnızca emeklilerin kök maaşlarına yansıtılıyor. Bu nedenle halihazırda 14 bin 469 TL alan milyonlarca emeklinin temmuzda artış alabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yasa teklifi sunulması gerekiyor.

İKİ SENARYO MASADA

Hükümet enflasyon oranında artışı en düşük maaşa da yansıtmak için temmuz ayının ikinci haftasında Meclis'e kanun teklifi sunacak. Ekonomim'den Besi Karalar'ın haberine göre, yapılan çalışmalarda iki farklı senaryo masada. Bu senaryolara göre en düşük emekli maaşı 16 bin 850 TL veya 17 bin 100 TL olarak belirlenecek. Her iki rakam da enflasyon oranına paralel bir artışa işaret ediyor.

4 MİLYON EMEKLİ YASAL DÜZENLEMEYİ BEKLİYOR

Yapılacak yasal düzenlemeden yaklaşık 4 milyon emeklinin yararlanacağı öngörülüyor. 6 aylık maaş artışının toplam maliyetinin ise 60 milyar TL civarında olması bekleniyor. Bu düzenleme, özellikle kök maaşı düşük olan emeklilerin gelirini yukarı çekmeyi hedefliyor. Ocak-Mayıs döneminde oluşan toplam enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1 gelirse, toplam 6 aylık fark yüzde 16,24'e çıkacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı 2 bin 350 TL zamla 16 bin 819 TL'ye ulaşacak. Eğer haziran enflasyonu yüzde 2 olursa, fark yüzde 17,39 olacak ve maaşlar 2 bin 516 TL artarak 16 bin 985 TL seviyesine çıkacak. Ancak bu zamlar yalnızca kök maaşa yansıyacak. Dolayısıyla kök maaşı düşük olan ve bu artıştan doğrudan yararlanamayacak milyonlarca emekli için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Hükümetin sunacağı teklif, bu emeklilerin de refah düzeyini korumasını hedefliyor.

Ekonomi, Hükümet, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Yılmaz:
    3600 gün 16850 tl 9500 günden aynı maaş süper adalet dedikleri bumu 80 3 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    22 yıldır hep aynı senaryo 66 4 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    herkes pirimine göre maaş alsın ibneler 3600 günle emekli oluyor 9.bin gün pirim yatıranla aynı maaşı alıyor 62 7 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Harca Harca Bitmez.. MEMUR EMEKLİLERİNİN Kanuni Hakları Gasp Edildi Bu Adaletsizliği, Günahı Nasıl Haz Ediyorsunuz.. Kanuni Haklarımız Korunsun. 38 2 Yanıtla
  • Özdemir Pehlivan:
    tok acın derdinden anlamaz o yüzden emekli sürünmeye mahkum edilmiştir imza iktidar 29 1 Yanıtla
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