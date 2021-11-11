BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,093837
|0,85
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,084839
|0,68
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,127509
|0,66
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,096094
|0,66
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,069029
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,075477
|0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,027042
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,023203
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011661
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011584
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,078213
|1,71
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,210168
|1,24
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,123002
|0,89
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,121294
|0,88
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,043657
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,023791
|1,22
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,176157
|1,19
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,039014
|1,12
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,106992
|0,98
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,034257
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,037267
|0,72
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,031765
|0,52
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,017868
|0,47
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,023585
|0,38
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,036454
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,061877
|1,31
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,020235
|1,28
|VEM Altın Katılım EYF
|0,064314
|1,23
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,061369
|1,20
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,056385
|1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082173
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,086849
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,083340
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026977
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,074751
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi