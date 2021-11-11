BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,093837 0,85 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,084839 0,68 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,127509 0,66 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,096094 0,66 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,069029 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,075477 0,46 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,027042 0,28 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,023203 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011661 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011584 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,078213 1,71 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,210168 1,24 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,123002 0,89 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,121294 0,88 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,043657 0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,023791 1,22 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,176157 1,19 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,039014 1,12 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,106992 0,98 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,034257 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,037267 0,72 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,031765 0,52 Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF 0,017868 0,47 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,023585 0,38 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,036454 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,061877 1,31 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,020235 1,28 VEM Altın Katılım EYF 0,064314 1,23 ZEM Altın Katılım EYF 0,061369 1,20 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,056385 1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,082173 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,086849 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,083340 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026977 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,074751 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Başkan Ali Koç, Mesut Özil'i açık açık ikaz etti: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım

Dağlık Karabağ kararına tepki gösteren muhalifler, hükümet binasını bastı

Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar

Aldığı 5 bilete 500 bin liralık büyük ikramiye çıktı

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz

Camdaki Kız, Misafir, Üç Kuruş dizisi yeni bölüm fragmanları

Merve Boluğur, saçlarını kestirdi

EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz