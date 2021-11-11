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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

11.11.2021 16:08
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF0,0938370,85Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0848390,68BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0938370,85
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0848390,68
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1275090,66
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0960940,66
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0690290,63
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0754770,46
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0270420,28
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0232030,25
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0116610,18
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0115840,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0782131,71
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,2101681,24
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1230020,89
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1212940,88
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0436570,76
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0237911,22
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1761571,19
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0390141,12
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF0,1069920,98
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0342570,95
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0372670,72
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0317650,52
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF0,0178680,47
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0235850,38
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0364540,30
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0618771,31
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0202351,28
VEM Altın Katılım EYF0,0643141,23
ZEM Altın Katılım EYF0,0613691,20
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0563851,18
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0821730,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0868490,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0833400,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0269770,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0747510,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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