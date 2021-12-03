Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,087958 0,36 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,091406 0,26 Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF 0,047762 0,22 Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF 0,028112 0,19 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,124734 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,013356 1,68 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012574 1,06 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,012126 0,64 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,095766 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,235912 1,59 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,079739 1,55 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,207617 1,52 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,124150 1,51 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,088836 1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,042506 1,32 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,055296 1,31 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,091543 1,12 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,133292 0,98 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,041505 0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,033337 1,37 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,048183 1,36 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,089797 1,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,062551 1,13 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,026379 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF 0,085485 0,28 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,082115 0,22 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,075221 0,16 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,085334 0,13 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,078734 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,033072 0,05 Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,078873 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,081761 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,087647 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,029858 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor

Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı

Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi

Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler

Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi

Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47