Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,087958
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,091406
|0,26
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047762
|0,22
|Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF
|0,028112
|0,19
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,124734
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013356
|1,68
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012574
|1,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012126
|0,64
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,095766
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,235912
|1,59
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,079739
|1,55
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,207617
|1,52
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,124150
|1,51
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,088836
|1,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,042506
|1,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,055296
|1,31
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,091543
|1,12
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,133292
|0,98
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,041505
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033337
|1,37
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,048183
|1,36
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,089797
|1,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,062551
|1,13
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,026379
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,085485
|0,28
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,082115
|0,22
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,075221
|0,16
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,085334
|0,13
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,078734
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,033072
|0,05
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,078873
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,081761
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,087647
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,029858
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi