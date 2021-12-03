Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,94 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 0,25 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,322567 -0,94 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,233517 -0,94 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,056792 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,049239 -0,19 Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF 0,026458 -0,18 Türkiye Hay. ve Em. ZEM Kamu Dış Borç. Araç. EYF 0,087524 -0,15 Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF 0,082358 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,030993 -0,11 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,169061 -0,10 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,195313 -0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi

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