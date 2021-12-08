BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF 0,028232 0,64 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,177562 0,56 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,209868 0,42 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,160371 0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,165446 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,031799 1,00 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,029200 1,00 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,013732 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012792 0,51 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,097701 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,085252 3,93 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,097031 3,82 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,049701 3,58 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,143262 3,31 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,248596 3,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,044754 2,77 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,023293 2,49 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,040000 2,33 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,066904 2,10 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,057090 2,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,094240 2,16 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,050255 2,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,065560 2,05 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,034766 2,02 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,027035 1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,027569 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027269 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,075580 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,083117 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,081934 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,084291 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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