BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,090477
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,114258
|0,30
|Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF
|0,028450
|0,29
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,093438
|0,29
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052993
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,099359
|0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013971
|0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012940
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012342
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,029518
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,092504
|1,10
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,149246
|0,64
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,015631
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,086882
|0,56
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,232677
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,047825
|0,92
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,068534
|0,63
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,024008
|0,54
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,058902
|0,51
|BNP Paribas Cardif Em. Den. Değ. EYF
|0,106994
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,020737
|1,39
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,050265
|0,59
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,040622
|0,38
|Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF
|0,048351
|0,33
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,042086
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,087787
|0,33
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,084402
|0,31
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,087857
|0,29
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,077321
|0,25
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,091552
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,029989
|0,14
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,033199
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027332
|0,14
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,088028
|0,13
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036798
|0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi