Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,367362
|-0,10
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,576388
|-0,05
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032617
|-0,05
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,867267
|-0,01
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|23,261383
|-1,58
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|20,593273
|-1,56
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|21,805198
|-1,34
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|17,086517
|-1,32
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|22,322703
|-1,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|116,511449
|-2,27
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,000289
|-2,01
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,147667
|-1,85
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,119722
|-1,74
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,037339
|-1,73
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,263169
|-0,92
|Inveo Portföy Atak Değişken Fon
|1,171510
|-0,46
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,814647
|-0,40
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,033692
|-0,38
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,191153
|-0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,354234
|-1,62
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,703622
|-1,56
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|3,065421
|-1,26
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,451159
|-1,24
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,579806
|-1,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi