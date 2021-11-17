Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,367362 -0,10 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576388 -0,05 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,032617 -0,05 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,867267 -0,01 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 23,261383 -1,58 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 20,593273 -1,56 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 21,805198 -1,34 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 17,086517 -1,32 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 22,322703 -1,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 116,511449 -2,27 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 1,000289 -2,01 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,147667 -1,85 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 2,119722 -1,74 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,037339 -1,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 5,263169 -0,92 Inveo Portföy Atak Değişken Fon 1,171510 -0,46 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,814647 -0,40 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,033692 -0,38 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,191153 -0,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,354234 -1,62 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,703622 -1,56 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 3,065421 -1,26 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,451159 -1,24 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,579806 -1,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor

Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?

Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti

Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi

Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı

Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi