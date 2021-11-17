Üye Girişi
Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

17.11.2021 15:48
Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,367362-0,10HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,576388-0,05Kare Portföy Bir. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,367362-0,10
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,576388-0,05
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032617-0,05
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,867267-0,01
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF23,261383-1,58
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF20,593273-1,56
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF21,805198-1,34
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF17,086517-1,32
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF22,322703-1,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)116,511449-2,27
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,000289-2,01
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,147667-1,85
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)2,119722-1,74
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,037339-1,73
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon5,263169-0,92
Inveo Portföy Atak Değişken Fon1,171510-0,46
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,814647-0,40
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,033692-0,38
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,191153-0,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,354234-1,62
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,703622-1,56
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu3,065421-1,26
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,451159-1,24
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,579806-1,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, İş Bankası, Yatırım, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor 16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? 16:07 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti 16:03 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi 15:50 Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı 14:35 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti 14:23 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?
16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor
16:25 Prof. Dr. Şerif Barış: "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna cevabı: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez
16:22 Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?
16:14 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
16:06 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?
16:02 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
16:02 Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok
15:49 Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi
15:45 Oğuzhan Koç'tan iddialı aşk şarkısı
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu         
16:15
Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı         
16:04
Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi         
15:51
Arda Turan'dan ince gönderme Arda Turan'dan ince gönderme         
15:33
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır         
15:10
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım         
14:25
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi         
14:17
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 16:53:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement