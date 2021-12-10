Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 5,913690 0,96 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,111745 0,92 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,077561 0,84 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 16,405041 0,83 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 17,343257 0,78 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 29,963976 3,38 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 27,630124 2,43 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 27,488521 2,11 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 26,909156 1,86 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 26,346316 1,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,831337 1,72 Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,024437 1,51 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,056530 0,84 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 3,040609 0,78 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,839272 0,76 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 4,101854 2,49 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,145537 2,09 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 9,628896 2,04 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,161570 1,94 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 2,190592 1,86 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,193218 2,16 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,809600 1,74 HSBC Portföy Değ. Fon 209,650840 1,60 Neo Portföy Birinci Değişken Fon 1,138479 1,57 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 3,245534 1,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,204727 1,75 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,608317 1,54 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,053985 0,95 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,908898 0,94 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 3,307072 0,90 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,065154 0,80 TEB Portföy Altın Fonu 0,182823 0,79 Deniz Port. Altın Fonu 0,093168 0,79 QNB Finans Portföy Altın Fonu 1,574912 0,78 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,073303 0,78 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,016806 0,05 Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu 1,042143 0,04 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,058549 0,04 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,394527 0,04 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,163616 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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