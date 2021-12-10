Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|5,913690
|0,96
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,111745
|0,92
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,077561
|0,84
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|16,405041
|0,83
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|17,343257
|0,78
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|29,963976
|3,38
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|27,630124
|2,43
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|27,488521
|2,11
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|26,909156
|1,86
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|26,346316
|1,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,831337
|1,72
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,024437
|1,51
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,056530
|0,84
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|3,040609
|0,78
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,839272
|0,76
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|4,101854
|2,49
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,145537
|2,09
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|9,628896
|2,04
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,161570
|1,94
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|2,190592
|1,86
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,193218
|2,16
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,809600
|1,74
|HSBC Portföy Değ. Fon
|209,650840
|1,60
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|1,138479
|1,57
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|3,245534
|1,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,204727
|1,75
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,608317
|1,54
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,053985
|0,95
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,908898
|0,94
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,307072
|0,90
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,065154
|0,80
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,182823
|0,79
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,093168
|0,79
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,574912
|0,78
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,073303
|0,78
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,016806
|0,05
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,042143
|0,04
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,058549
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,394527
|0,04
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,163616
|0,04
Kaynak: AA
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