Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,017353 0,59 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,171596 0,57 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,066246 0,55 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,091726 0,53 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,051096 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,022348 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,026126 0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011157 0,41 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011286 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011332 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,011448 1,47 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,071882 1,24 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,034663 1,13 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,011245 1,10 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,065240 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,022344 1,30 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,243134 1,20 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,176828 1,16 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,043346 1,03 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,148807 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,028343 0,94 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040933 0,94 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,034840 0,57 Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF 0,042051 0,55 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,023002 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,059474 0,47 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,019229 0,46 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,057508 0,46 NN Hay. Em. Altın EYF 0,035684 0,45 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,063325 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026870 0,06 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036134 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,082966 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,081666 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,086534 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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