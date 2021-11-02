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Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

02.11.2021 16:32
Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0173530,59Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1715960,57MetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0173530,59
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1715960,57
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0662460,55
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0917260,53
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0510960,51
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0223481,04
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0261260,58
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0111570,41
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0112860,25
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0113320,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0114481,47
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0718821,24
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0346631,13
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0112451,10
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0652400,95
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0223441,30
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2431341,20
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1768281,16
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0433461,03
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1488070,94
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0283430,94
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0409330,94
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0348400,57
Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF0,0420510,55
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0230020,53
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0594740,47
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0192290,46
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0575080,46
NN Hay. Em. Altın EYF0,0356840,45
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0633250,44
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0268700,06
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0361340,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0829660,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0816660,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0865340,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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