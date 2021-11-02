Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,017353
|0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,171596
|0,57
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,066246
|0,55
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,091726
|0,53
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,051096
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,022348
|1,04
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,026126
|0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011157
|0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011286
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011332
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,011448
|1,47
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,071882
|1,24
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,034663
|1,13
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,011245
|1,10
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,065240
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,022344
|1,30
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,243134
|1,20
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,176828
|1,16
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,043346
|1,03
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,148807
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028343
|0,94
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040933
|0,94
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,034840
|0,57
|Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF
|0,042051
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,023002
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,059474
|0,47
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,019229
|0,46
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,057508
|0,46
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,035684
|0,45
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,063325
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026870
|0,06
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036134
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,082966
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,081666
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,086534
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi