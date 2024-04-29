Endeavor Türkiye Gala Gecesi'nde İş Dünyasının Önde Gelen İsimleri Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Endeavor Türkiye Gala Gecesi'nde İş Dünyasının Önde Gelen İsimleri Bir Araya Geldi

Endeavor Türkiye Gala Gecesi\'nde İş Dünyasının Önde Gelen İsimleri Bir Araya Geldi

Endeavor Türkiye, gerçekleştirdiği gala gecesinde girişimcilik ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Ali Koç, Murat Özyeğin, Özcan Tahincioğlu ve Suzan Sabancı onur ödülüne layık görülürken Eren Bali'nin söyleşisi gerçekleştirildi. Endeavor Türkiye'nin kuruluşundan bugüne büyük emekleri ve katkıları bulunan isimlere onur ödülleri takdim edildi.

29.04.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endeavor Türkiye, gerçekleştirdiği gala gecesinde girişimcilik ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Düzenlenen gecede Ali Koç, Murat Özyeğin, Özcan Tahincioğlu ve Suzan Sabancı Endeavor Türkiye'ye ve iş dünyasına olan katkılarından dolayı onur ödülüne layık görülürken Udemy ve Carbon Health'in kurucusu ve CEO'su Eren Bali, Endeavor Girişimcisi ve Insider kurucu ortağı Hande Çilingir'in moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirdi.

Merkezi New York'ta bulunan Endeavor Derneği, Endeavor Türkiye Gala Gecesi'ni, 25 Nisan'da gerçekleştirdi. Endeavor'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ve ekosistemdeki rolüne dair yapılan sunum akabinde Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli'nin açılış konuşması ile devam eden gecenin onur konuğu, Silikon Vadisi'nde milyar dolarlık bir şirkete dönüştürdüğü girişimi Udemy online eğitim platformunun kurucusu Eren Bali oldu.

Kurttepeli "Kendi hikayenizi bulun ve bulana kadar da vazgeçmeyin"

Yeni nesil girişimcilere ilham verecek açılış konuşmasında kariyer yolculuğunun ilk yedi yılını paylaşan Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli "Benim kendi hikayemi bulmam ve yazmam 7 senemi aldı. Geriye dönüp baktığımda o 7 seneyi yaşamasaydım muhtemelen bugün bulunduğum teknoloji-internet sektöründe olamayacaktım. Bu süreçleri yaşamanız ve hikayenizi muhakkak bulmanız gerekiyor. Daha da önemlisi o hikayenin mutlaka sizin hikayeniz olması gerekiyor. Genelde benim gördüğüm başkalarının hikayelerini oynamak zorunda kaldığımız. O yüzden mesajım muhakkak kendi hikayenizi bulun ve bulana kadar da vazgeçmeyin" dedi.

Bali "Türkiye'nin dünyanın en büyük 5-6 ekonomisinden biri olmaması için hiçbir sebep görmüyorum"

Türkiye'nin çıkardığı değerli kadın girişimcilerden olan Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Insider Kurucu Ortağı Hande Çilingir'in moderatörlüğünde başarı hikayesini davetlilerle paylaşan Eren Bali, "Beni, bu kadar değerli bir gecenin konuğu olarak ağırladığınız için öncelikle herkese teşekkür ederim. Açıkçası ben Türkiye'yi minimum kaynağın çok ötesinde görüyorum. 10 sene önce Udemy'i kurduğum zamanlarda bir konferansa katılmıştım. O konferansta bana 'Türkiye'den milyar dolarlık bir şirketin çıkacağına inanıyor musunuz?' şeklinde bir soru yöneltilmişti. Bu soru cevabından ziyade imalı bir soruydu, ben de 'Bir gün çıkabilir neden olmasın?' dedim. Başta 10 milyon dolarlık şirketler, sonrasında 100 milyon dolarlık ve nihayetinde milyar dolarlık şirketler kurabileceğimizi söyledim. Aradan 15 sene geçti ve bugün Türkiye'den çıkmış başarılı 10-15 şirket mevcut. İşte bu nedenle ben, Türkiye'nin dünyanın en büyük 5-6 ekonomisinden biri olmaması için hiçbir sebep görmüyorum" şeklinde konuştu.

Ali Koç, Murat Özyeğin, Özcan Tahincioğlu ve Suzan Sabancı'ya onur ödülü verildi

Gecenin sonunda Endeavor Türkiye'nin kuruluşundan bugüne büyük emekleri ve katkıları bulunan Ali Koç, Murat Özyeğin, Özcan Tahincioğlu ve Suzan Sabancı'ya onur ödülleri takdim edildi. Ödülleri takdim ederken "Bu dörtlü olmasaydı Endeavor Türkiye olmazdı" diyen Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli sözlerine şöyle devam etti: "İlk kurulduğunda Türkiye'de girişimcilik daha yeni yeni oluşmaya başlamıştı. Benden önceki başkanımız Murat Özyeğin ve ondan da önceki başkanımız Özcan Tahincioğlu idi. Derneğin ilk dönemine Özcan Tahincioğlu liderlik yaptı, büyütmeyi ise Murat Özyeğin. Sizler olmadan olmazdı, çok çok teşekkürler."

Gecede girişimciler ile hızlandırma programlarından mezun girişimciler, iş dünyasından önemli isimler ile bir araya geldi. Gala Gecesi'ne, onur ödül alan kurucu üyeler ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Burcu Civelek Yüce, Fırat İşbecer, Koray Bahar, Nevzat Aydın ve Tankut Turnaoğlu da katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Özcan Tahincioğlu, Murat Özyeğin, Suzan Sabancı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Endeavor Türkiye Gala Gecesi'nde İş Dünyasının Önde Gelen İsimleri Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
18:33 Sahada birbirlerine girmişlerdi Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı Sahada birbirlerine girmişlerdi! Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı
18:01 Geri dönüyor Tolgay Arslan’a eski kulübünden sürpriz teklif Geri dönüyor! Tolgay Arslan'a eski kulübünden sürpriz teklif
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
17:17 İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 18:44:42. #1.13#
SON DAKİKA: Endeavor Türkiye Gala Gecesi'nde İş Dünyasının Önde Gelen İsimleri Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement