Endonezya için e-ihracat Rehberi Yayınlandı

Ticaret Bakanlığınca e-ihracat potansiyeli yüksek pazarlara yönelik hazırlanan ülke rehberleri kapsamında Endonezya'ya ilişkin kapsamlı bir rehber yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yüksek pazarlara yönelik hazırlanan ülke rehberleri kapsamında Endonezya'ya ilişkin yayımlanan e-ticaret rehberine ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Endonezya'ya ilişkin Bakanlık tarafından hazırlanan rehberde; Endonezya'daki vergi ve gümrük uygulamaları, yolcu muafiyetleri, pazara giriş süreçleri ile Türkiye'nin Endonezya'ya yönelik mikro ihracat verileri başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaç duyacağı güncel ve kapsamlı bilgilere yer verildiği kaydedildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Endonezya pazarına açılmayı hedefleyen girişimcilerimiz ile mevcut ihracatçılarımıza rehberlik etmeyi amaçlayan çalışma; firmalarımızın gümrük ve mevzuat süreçlerine uyumunu kolaylaştırarak pazara giriş süreçlerinde önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak bilgi ve rehberlik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."