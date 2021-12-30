Endüstriyel Panel PC'ler uzun süre çalışabiliyor

Technopc tasarım merkezi tarafından zorlu ortam koşullarında uzun süreler çalışabilmesi için tasarlanan Panel PC'ler, sahip olduğu çeşitli sertifikalarla suya ve toza karşı dayanıklı olarak sunuluyor.

Şirket açıklamasına göre, Panel PC'ler; tümleşik bilgisayar mantığı ile geliştirilen, panel mantığı ile özelleştirilmiş dokunmatik ekranlar olarak öne çıkıyor. Bütün birimleri kendi içerisinde bulundurmasından kaynaklı olarak çeşitli tipte port yapılarıyla birçok farklı uygulama ve projede kullanıma uygun ürünler olan Panel PC'ler; kendi içinde kullanım alanına bağlı olarak fiziksel boyut, ekran çözünürlüğü ve kasa yapısı olarak farklılıklar gösteriyor.

Standart bilgisayarların çalışamayacağı zorlu ortamlara (aşırı sıcaklık, toz, nem, titreşim, güç dalgalanmaları) uygun şekilde tasarlanmış cihazlar olarak öne çıkıyor. Bilgi Ekranı, Dijital Sinyal Sistemleri, Reklam Terminalleri, Akıllı Ev Sistemleri, Akıllı Enerji Uygulamaları, Güvenlik Sistemleri, İletişim Sistemleri, Veri Toplama Sistemleri, Navigasyon Sistemleri, Üretim Kontrol Yönetimi Ekranları, Andon Ekranlar, Kiosk Sistemleri, Endüstriyel Kontrol Sistemleri ve Ekipmanlar Arası İletişim gibi geniş bir alanda kullanılabilen Panel PC'ler, kompakt yapısı sebebiyle her alana kolaylıkla uygulanabilen çözümler üretebiliyor.

Technopc tasarım merkezi tarafından zorlu ortam koşullarında uzun süreler çalışabilmesi için tasarlanan Panel PC'ler; CE, CCC, IP65/ IP67 gibi uluslararası standart ve sertifikalara sahip olup, suya ve toza karşı dayanıklı olarak sunuluyor. Panel PC'ler, zorlu çalışma ortamlarında kullanıma uygun olmanın yanı sıra dış faktörlerden etkilenmediği için uzun çalışma ömrü sağlıyor.

Technopc, MIL-STD standartlarında, askeri teknolojinin üretim ve saha uygulamaları alanlarında ve mühendislik, üretim, servis hizmetleri ve daha birçok alanda savunma sanayi için geliştirmeler yapıyor.

"Panel PC'ler önemli bir role sahip olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, Türkiye için 2022 ve sonrasının üretim yılı olacağını belirterek, "Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ülkemizde başlatılan projelerin donanım ve yazılım anlamında daha da hız kazanacağı ve etki gücü yüksek sonuçların alınacağı bir yıl bekliyoruz. Technopc olarak 25 yıllık deneyimi, yerli AR-GE'si, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı tasarım merkezi ile geniş yelpazedeki ürünleri Türkiye'de üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Panel PC'ler ile endüstriyel tesislere yerli ve milli çözümler sunduklarını bildiren Yücel, şunları kaydetti:

"Endüstrideki geçiş süreçlerinde Panel PC'ler, dün olduğu gibi yarınlarda da oldukça önemli bir role sahip olacak. Technopc'nin; fabrikalarda, hastanelerde, belediyelerde, bankalarda, havalimanlarında, enerji santrallerinde, üniversitelerde, endüstriyel tesislerde, savunma sanayindeki saha araçlarının içinde ya da savunma birimleri tarafından kullanılan bilgisayarlara kadar birçok alanda, halihazırda çalışan 500 bini aşkın aktif çalışan cihazı bulunmaktadır. Özellikle sanayide Endüstri 4.0 ile üretim proseslerinin dijitalleşmesi, nesneler arası iletişim teknolojisinin gelişimine oldukça katkıda bulundu. Bakanlık onaylı tasarım merkezi ile geleceğin teknolojilerini üreten bir kurum olarak Endüstri 5.0 gibi robot-insan iş birliği ile bilgi toplumundan süper akıllı bir topluma dönüşüm sürecine önemli yatırımlar yapıyoruz."