Enerji Altyapısı İçin Acele Kamulaştırma

Türkiye'nin çeşitli illerinde enerji iletim altyapısı projelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Siirt'te 154 kV İncir HES TM-(Akşar Nazar TM-Siirt 2 TM) Girdi-Çıktı Enerji İletim Hattı Projesi, Diyarbakır'da 154 kV Bismil-l-Bismil-2 Enerji İletim Hattı Projesi ve Muş'ta 154 kV Yurtçim TM-Kıyık TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Ait AR/TPO/K/M43-a pafta numaralı petrol arama ruhsatında açılan Zincirliçay-1 kuyusunun lokasyon sahası ve yolunun yapımı amacıyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan bazı taşınmazlar da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.