Enerji Bakanı Bayraktar: Karadeniz'de Keşif Kuyusu Tamamlanacak
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bir keşif kuyusunun bu yıl içinde tamamlanacağını ve umut verici sonuçlar elde edileceğini belirtti. Bakan Bayraktar, millete güzel bir netice sunmayı umduklarını ifade etti.
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2.08.2024 13:03:27. #1.12#
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Bayraktar: Karadeniz'de Keşif Kuyusu Tamamlanacak - Son Dakika
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