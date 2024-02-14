Enerji Bakanı: Maden kazasının nedenleri araştırılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Bakanı: Maden kazasının nedenleri araştırılıyor

Enerji Bakanı: Maden kazasının nedenleri araştırılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasının nedenlerine ilişkin araştırmanın devam ettiğini belirtti. Bayraktar, kazanın çevresel etkilerinin incelendiğini ve vatandaşların güvenli bir şekilde kurtarılmasının birinci öncelik olduğunu vurguladı. Ayrıca, madenin işletme ruhsatının yabancı bir şirket tarafından alındığını ve denetimlerin düzenli olarak yapıldığını ifade etti.

14.02.2024 13:49  Güncelleme: 14:16
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu meydana gelen maden kazasının nedenlerine ilişkin araştırmanın devam ettiğini belirtti.

Bayraktar, kazanın meydana geldiği alanda yaptığı açıklamada, konunun derinlemesine tetkik edilmesi ve kamuoyuna daha sağlıklı bilgi verilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Olayın olduğu ilk andan itibaren bakanlık ve ilgili kurumların oluşturduğu kriz masasıyla konunun yakından takip edildiğini ifade eden Bayraktar, bölgede müfettişlerin görevlendirildiğini ve çalışmalara devam ettiğini kaydetti.

Bayraktar, kazanın çevresel etkilerinin de incelendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yer altı suyuna veya barajlara etkisi olabileceği yönündeki endişeleri gidermek adına da sürekli ölçümler yapılıyor, numuneler alınıyor. Bunlarla ilgili şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını biz buradan kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz. Dolayısıyla çok yakından takip ediyoruz. Şu anda birinci önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan çıkarabilmek. Eş zamanlı olarak hem kazanın oluş sebepleri, yani kök sebebi nedir bunun ve işletmecilikle alakalı bir kusur mu var, bunu belirlemek için şirket yetkilileriyle birlikte ve ilgili arkadaşlarla çalışıyoruz. Dolayısıyla bunları da ortaya çıktıkça kamuoyumuza paylaşacağız."

Söz konusu madenin 2004 yılından beri işletme ruhsatı bulunduğunu dile getiren Bayraktar, madende faaliyetlerin yabancı bir şirketin operatörlüğünde yürütüldüğünü ve gerekli izinlerin şirket tarafından alındığını belirtti.

Bayraktar, 2021'de çevreyle ilgili izinlerin de alındığına işaret ederek, "Bizim açımızdan özellikle madencilik anlamında, işletmecilik anlamında denetimleri yakından takip edilen bir maden. En son denetim görevimiz buraya 2023 Ağustos ayında yapılmış durumda. Ağustosun başında buraya bir heyet gönderdik. Onların yaptıkları denetimlerde dün gerçekleşen maden kazasıyla alakalı herhangi bir tespit yok. Dolayısıyla bu zaman içerisinde ne olmuş olabilir, kazanın sebebiyle alakalı araştırmamız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Erzincan, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanı: Maden kazasının nedenleri araştırılıyor - Son Dakika

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