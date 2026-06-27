Enerji Destek Programı Başlatıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan destek programı ile spesifik enerji tüketimlerini veya karbon emisyon yoğunluğunu en çok azaltan sanayi tesisleri ve işletmelere, enerji faturalarının yüzde 30'u kadar hibe desteği sağlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; enerji verimliliğini artırmak, işletmelerin üretim maliyetlerini düşürmek, uluslararası rekabet gücünün korunmasına katkı sağlamak ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla yeni bir destek mekanizması hayata geçiriliyor. Enerji ve Karbon Azaltımı (EKA) Destek Programı kapsamında sanayi tesisleri, ticari binalar ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler; belirlenen referans döneme göre enerji yoğunluğunu, spesifik enerji tüketimlerini veya karbon emisyon yoğunluğunu azaltmaları halinde enerji faturalarının yüzde 30'u kadar hibe desteği alabilecek. Belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelerin, başvuru yapılan yıldaki enerji giderinin yüzde 30'u nakdi hibe olarak verilecek. EKA Destek Programı kapsamında verilecek destek miktarı üst limiti 2026 yılı için 18 milyon 61 bin 775 TL olarak belirlendi. Destek miktarı, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecek. İşletmeler başvurularını e-Devlet entegrasyonuyla çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

COP31'E ÖZEL ÖNCELİK

Türkiye, COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yeni başlatacağı bu destek programıyla COP31 hedeflerine katkı sunacak. Normal şartlar altında EKA Destek Programı ile destek vermek için işletmelerin enerji yoğunluğunu, spesifik enerji tüketimlerini veya karbon emisyon yoğunluğunu inceleyecek olan bakanlık, COP31'in gerçekleşeceği bu yıla özel olarak 'karbon emisyonu yoğunluğu' kriterini önceliklendirecek. Başvuruların teknik kriter ve doğrulama süreçlerinden geçirilmesinin ardından, bu yıl karbon emisyonunu en çok azaltan sanayi sektöründe ilk 10 işletme, ticari binalar ile hizmet sektöründe ilk 10 işletme belirlenecek. Belirlenen bu 20 işletme, bütçe imkanları doğrultusunda desteklenecek.