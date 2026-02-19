Enerji Dönüşümü İçin Paris Görüşmeleri - Son Dakika
Enerji Dönüşümü İçin Paris Görüşmeleri

19.02.2026 19:24
Bayraktar ve Birol, Türkiye'nin enerji dönüşümü ve COP31 işbirliklerini görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Fransa'nın başkenti Paris'teki görüşmeleri kapsamında Türkiye'nin enerji dönüşümü yol haritasını ele aldı.

Bakan Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Paris'teki IEA Bakanlar Toplantısı marjında IEA Başkanı Birol ile görüşmelerinin verimli geçtiğini belirterek, "Görüşmemizde ülkemizin enerji dönüşüm yol haritasını ve bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeleri detaylıca ele aldık." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Birol ile görüşmesinde Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) süresi boyunca IEA ile yürütecekleri ortak çalışmaları ve işbirliklerinin küresel iklim hedeflerine sağlayacağı katkıları da konuştuklarını kaydetti.

Birol ise aynı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bakan Bayraktar ile yaptıkları görüşmeden duyduğu memnuniyeti aktararak, "Küresel enerji piyasalarına ilişkin beklentileri ve Uluslararası Enerji Ajansının Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ile yakın işbirliği içinde, Antalya'da başarılı sonuçlar elde edilmesine nasıl katkı sağlayacağını ele aldık." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Paris, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Dönüşümü İçin Paris Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:42
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
19:39
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
19:28
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
