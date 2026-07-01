Enerji Dönüşümünde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika
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Enerji Dönüşümünde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Vurgusu

Enerji Dönüşümünde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Vurgusu
01.07.2026 14:55
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EDİDER Başkanı Elif Düşmez Tek, dijitalleşmenin enerji dönüşümü için kritik olduğunu ifade etti.

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Başkanı Elif Düşmez Tek, dijitalleşme ve yapay zekanın enerji dönüşümünün temel unsurları haline geldiğini belirterek, "Dijitalleşme olmadan enerji sistemlerinin dönüşümü ve yönetimi mümkün değil. Yapay zeka olmadan da dijitalleşmenin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak mümkün görünmüyor." dedi.

Tek, Dijital Enerji Forumu 2026'nın açılışında yaptığı konuşmada, forumun sektöre değer katacak ve özgün fikirlerin paylaşılacağı bir platform olarak kurgulandığını söyledi.

İlk forumun Kovid-19 salgınının başladığı dönemde tamamen çevrim içi gerçekleştirildiğini, ikinci forumun ise hibrit formatta düzenlendiğini anımsatan Tek, bu yıl etkinliği MEXT Teknoloji Merkezi'nde yüz yüze gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tek, dünyanın jeopolitik istikrarsızlıkların arttığı, ticaret savaşlarının derinleştiği ve iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bir dönemden geçtiğini belirterek, teknolojide yaşanan hızlı dönüşümün de tüm sektörleri yeniden şekillendirdiğini dile getirdi.

Enerji sektörü açısından bu dönüşümün en kritik başlıklarından birinin enerji bağımsızlığı olduğunu ifade eden Tek, enerji bağımsızlığının artık yalnızca enerji politikalarının değil, ekonomik rekabet gücü, ulusal güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın da temel unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.

Tek, enerji bağımsızlığının yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, elektrifikasyonun hızlanması ve enerji dönüşümünün başarıyla tamamlanmasıyla mümkün olacağını belirterek, "Bütün bu dönüşümün arkasında aslında görünmeyen ama çok kritik bir faktör var. O da dijitalleşme. Dijitalleşme olmadan enerji sistemlerinin dönüşümü ve yönetimi mümkün değil. Yapay zeka olmadan da dijitalleşmenin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Son bir buçuk yıldır çalışmalarının merkezine yapay zekayı yerleştirdiklerini aktaran Tek, "Yapay zekanın sektörde yaygınlaşmasını sektörümüz açısından stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Çünkü bugün enerji yapay zekanın mümkün kılıcısı. Biz hep yapay zeka enerji sektörünün dönüşümü için gerekli diyorduk ama burada aslında ikili bir etki var. Hem yapay zeka enerji için, hem de enerji yapay zeka için gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Tek, Türkiye'nin bu yıl önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) kapsamında küresel elektrifikasyon oranının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasının hedeflendiğini anımsattı.

Elektrifikasyonun binalarda elektrik kullanımının artırılması, ulaşımda elektrikli araçların yaygınlaşması ve sanayide elektrifikasyonun hızlanması anlamına geldiğini ve bunun da daha fazla yenilenebilir enerji üretimi ile daha güçlü elektrik altyapısını zorunlu kıldığını ifade eden Tek, "Sadece güçlü değil, güçlü ve akıllı dijital şebekelere ihtiyacımız var. Gelişen, akıllanan elektrik şebekeleri enerji dönüşümünün en önemli, en kritik mümkün kılıcısı." dedi.

Forum kapsamında Elektrik Sektöründe Yapay Zeka: Veri, Karar ve Değer Üretimi başlıklı raporun tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Dönüşümünde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika

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