Enerji İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enerji İşbirliği Görüşmeleri

07.06.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, Bangladeşli bakanlarla enerji stratejilerini ve işbirliği fırsatlarını görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bangladeşli bakanlarla arz güvenliği stratejileri, yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları ile hidrokarbon alanındaki potansiyel işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Forumu marjında Bangladeş Elektrik, Enerji ve Mineral Kaynaklar Devlet Bakanı Aninda İslam Amit ve Bangladeş Yatırım ve Ticaret Devlet Bakanı Ashid Chowdhury ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede, ülkelerimizin arz güvenliği stratejilerini, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarındaki yatırımlarını değerlendirdik. Bangladeş'in kara ve deniz hidrokarbon sahalarına ilişkin potansiyel işbirliği fırsatlarını da ele aldık. Küresel enerji vizyonumuz doğrultusunda, uluslararası alanda kazan-kazan esasına dayalı, sürdürülebilir ve güçlü işbirlikleri geliştirmeye kararlıyız."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

18:12
Antalya’da Otokoç galerisine silahlı saldırı
Antalya'da Otokoç galerisine silahlı saldırı
17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
17:37
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
17:17
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
16:58
Oy verme işlemi tamamlandı Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 18:42:08. #7.13#
SON DAKİKA: Enerji İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.