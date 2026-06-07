Enerji İşbirliği Görüşmeleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bangladeşli bakanlarla arz güvenliği stratejileri, yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları ile hidrokarbon alanındaki potansiyel işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Forumu marjında Bangladeş Elektrik, Enerji ve Mineral Kaynaklar Devlet Bakanı Aninda İslam Amit ve Bangladeş Yatırım ve Ticaret Devlet Bakanı Ashid Chowdhury ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede, ülkelerimizin arz güvenliği stratejilerini, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarındaki yatırımlarını değerlendirdik. Bangladeş'in kara ve deniz hidrokarbon sahalarına ilişkin potansiyel işbirliği fırsatlarını da ele aldık. Küresel enerji vizyonumuz doğrultusunda, uluslararası alanda kazan-kazan esasına dayalı, sürdürülebilir ve güçlü işbirlikleri geliştirmeye kararlıyız."