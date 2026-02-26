Enerji İthalatı %19,6 Düştü - Son Dakika
Son Dakika Logo

Enerji İthalatı %19,6 Düştü

26.02.2026 11:35
Ocak ayında Türkiye'nin enerji ithalatı 5,1 milyar dolara gerileyerek %19,6 azaldı.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 azalarak 5 milyar 130 milyon 819 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ocakta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 artarak 28 milyar 694 milyon 872 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 130 milyon 819 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın ocak ayında enerji ithalatı 6 milyar 385 milyon 547 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 19,6 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 12,8 artarak 2 milyon 665 bin 385 ton oldu.

Kaynak: AA

11:14
