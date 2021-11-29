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Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 159,3 arttı - Son Dakika

Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 159,3 arttı

29.11.2021 10:29
Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 159,3 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 159,3 artarak 5 milyar 427 milyon 439 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 159,3 artarak 5 milyar 427 milyon 439 bin dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ekimde Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 427 milyon 439 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Geçen yılın ekim ayında bu rakam 2 milyar 92 milyon 933 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, sanayi üretimindeki artış ve ekonomik aktivitelerdeki canlanma, ülkenin enerji ithalatı faturasına yüzde 159,3 artış olarak yansıdı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,74 artarak 2 milyon 893 bin 200 tona çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 159,3 arttı - Son Dakika Ekonomi


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