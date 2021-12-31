Enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 160 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 160,3 artarak 6 milyar 597 milyon 433 bin dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, kasımda Türkiye'nin toplam ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 6 milyar 597 milyon 433 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Geçen yılın kasım ayında bu rakam 2 milyar 534 milyon 499 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, sanayi üretimindeki artış ve ekonomik aktivitelerdeki canlanma, ülkenin enerji ithalatı faturasına yüzde 160,3 artış olarak yansıdı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 2 milyon 980 bin 128 tona çıktı.