Enerji ithalatı faturası nisanda yıllık bazda yüzde 135,1 arttı - Son Dakika
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Enerji ithalatı faturası nisanda yıllık bazda yüzde 135,1 arttı

31.05.2022 10:08
Enerji ithalatı faturası nisanda yıllık bazda yüzde 135,1 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 135,1 artarak 7 milyar 781 milyon 946 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 135,1 artarak 7 milyar 781 milyon 946 bin dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 29 milyar 480 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 7 milyar 781 milyon 946 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Geçen yılın nisan ayında bu rakam 3 milyar 309 milyon 962 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 3 milyon 16 bin 571 tona çıktı.

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ithalatı faturası nisanda yıllık bazda yüzde 135,1 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enerji ithalatı faturası nisanda yıllık bazda yüzde 135,1 arttı - Son Dakika
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