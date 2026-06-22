Enerji Krizinde Sübvansiyonların İklim Üzerindeki Etkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enerji Krizinde Sübvansiyonların İklim Üzerindeki Etkisi

22.06.2026 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman araştırma, hükümet desteklerinin fosil yakıt tüketimini artırdığını ve iklimi olumsuz etkilediğini bildirdi.

Küresel enerji krizleri sırasında hükümetlerin uyguladığı destek tedbirlerinin fosil yakıt tüketimini teşvik ettiği ve bu durumun iklim üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu bildirildi.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Avrupa Ekonomik ve Mali Politika Araştırma Ağı (EconPol Europe) işbirliğiyle "Örtülü Bir Sigorta Olarak Enerji Krizi Destekleri: Fosil Yakıt İthalat Bağımlılığı ve Politika Tasarımı" başlıklı analiz yayımladı.

Analizde, elektrik vergilerinin düşürülmesinin iklim dostu alternatif bir adım olabileceği belirtildi. Bu yöntemle elektriğin petrol ve gaza kıyasla ucuzlayacağı, fosil yakıt maliyetlerinin dolaylı olarak hanehalkına rahatlama sağlayacağı ifade edildi.

Ifo'nun çalışması, Avrupa'nın fosil yakıt ithalatına ne denli bağımlı olduğunu da gözler önüne serdi. AB, enerji ihtiyacının ortalama yüzde 57'sini ithalat yoluyla karşılıyor.

Hükümet sübvansiyonlarının uzun vadeli etkilerini ülkeler bazında karşılaştıran ve karbondioksit tonu başına avro cinsinden hesaplayan çalışmada, şu tespitlere yer verildi:

"Yardım programları, petrol fiyatları yeniden yükseldiğinde herkesin devlete güvenmeye devam etmesine yol açan bir alışkanlık oluşturuyor. Neticede bu destekler, finansmanı vergi mükelleflerince karşılanan bir sigorta poliçesi işlevi görerek yerli ve elektrik tabanlı enerji teknolojilerine geçişi engelliyor."

"Gelecekte yaşanabilecek krizlerde enerji tasarrufu teşvik edilmeli"

Uzmanlar, gelecekte yaşanabilecek olası krizlerde yardım önlemlerinin öncelikle enerji tasarrufunu teşvik edecek mekanizmaları içermesi gerektiğine dikkati çekti.

Ifo araştırmacısı Andreas Peichl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ukrayna'daki savaşın tetiklediği enerji krizinde Almanya, toplamda 187 milyar avroya varan kaynak sağladı. Bu tutarın yaklaşık 71 milyar avroluk kısmı petrol ve doğal gaz tüketicilerine yönelik doğrudan yardımlar için ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsünden Matthias Kalkuhl ise "Hükümetlerin benzin, motorin veya gaz üzerindeki vergileri düşürmesi, her şeyden önce yüksek tüketime sahip hane halkı ve işletmelere yarıyor. Bu durum, aynı zamanda aslında tasarrufu teşvik etmesi beklenen fiyat şokunun etkisini de hafifletiyor." uyarısında bulundu.

Kalkuhl, bu tür kriz önlemlerinin ilerleyen süreçte fosil yakıtlara yönelik daha yüksek vergilerle yeniden finanse edilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Hükümet, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Krizinde Sübvansiyonların İklim Üzerindeki Etkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Anlaşma tamam: Amedspor’a milli kaleci geliyor Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu
Icardi’nin kabusu olmuştu Süper Lig’in eski takımına imza atıyor Icardi'nin kabusu olmuştu! Süper Lig'in eski takımına imza atıyor
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında “Cinsel şiddet“ tartışması çıktı İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında "Cinsel şiddet" tartışması çıktı

15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
14:29
Bomba iddia Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
13:28
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
13:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı Babadan Aleyna Kalaycıoğlu’na zor soru
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru
13:10
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 15:39:49. #7.12#
SON DAKİKA: Enerji Krizinde Sübvansiyonların İklim Üzerindeki Etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.