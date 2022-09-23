Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik - Son Dakika
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Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik

23.09.2022 10:32
Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

EPDK'nin, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ithal edilen spot boru gazı miktarının, kurul tarafından ilgili usul ve esaslarda belirlenen oranı karşılığı miktar yine ilgili usul ve esaslarda belirlenen süre içerisinde Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasında (OTSP) satılacak. Spot boru gazı ithalatına ilişkin kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hak kazanılan kapasitenin rezerve edilmesi, kapasitenin kullanılması veya OTSP'de satış yükümlülüklerinin yerine getirilmesini garanti etmek amacıyla talep çağrısına başvuracak olan lisans sahiplerinden teminat alınabilecek.

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) yakıtlı taşıtların üretiminin yapıldığı tesislere, söz konusu taşıtların testlerinin yapılabilmesi ve teslim noktasına ulaştırılabilmelerini teminen CNG iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından CNG teslimatı gerçekleştirilebilecek.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı yapmak isteyen tüzel kişiler, ihracat lisanslarına derç edilmesi ve yurt içinde teslim faaliyetinde bulunmamaları kaydıyla, LNG taşıma faaliyetinde bulunabilecek. İhracat lisansı sahibinin talebi halinde, yurt içinde teslim faaliyeti yapmamak, ilgili ve diğer mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülüklere uymak koşuluyla, ihracat lisansının özel hükümlerine LNG taşıma faaliyeti yapılabileceğine dair ibare eklenecek. Bu durumda başvuru sahibinden, taşıma vasıtalarının ilgili standartlara ve diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere uygun olarak işletileceğine dair taahhütname alınacak. İhracat lisansı sahibine LNG teslimi yapan lisans sahipleri, taşıma araçlarının ilgili ve diğer mevzuat kapsamında gerekli belgelere sahip olduğunu kontrol etmekle yükümlü olacak.

Ayrıca, kurul, bir tüketiciye doğal gaz tedarik etmekte olan lisans sahibi şirketlerin sözleşme süresi içerisinde iflası, lisanslarının iptal edilmesi veya OTSP çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda temerrüde düşmesi gibi nedenlerle doğal gaz tedarik edilemeyen veya serbest tüketici olma hakkına sahip olduğu halde gaz tedariki sağlanamayan tüketicilere gaz arzı sağlamak üzere bir veya birden fazla lisans sahibini son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirebilecek. Son kaynak tedarikçisi ve son kaynak tedarik bedelinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar kurul tarafından belirlenecek.

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Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik - Son Dakika

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