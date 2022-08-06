Buna göre, elektrik piyasasında 2 şirkete üretim lisansı, 4 şirkete tedarik lisansı verildi, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. Ayrıca, 4 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › EPDK 13 şirkete lisans verdi - Son Dakika

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