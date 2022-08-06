EPDK 13 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 13 şirkete lisans verildi, 6 şirketin lisansı sonlandırıldı, 3 şirketin lisans süresi uzatıldı.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 2 şirkete üretim lisansı, 4 şirkete tedarik lisansı verildi, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. Ayrıca, 4 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirkete 10 yıl süreyle madeni yağ lisansı verildi, 3 şirketin ise iletim lisansı uzatıldı.
Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyet gösteren 2 şirkete LPG depolama lisansı verildi, 2 şirketin depolama lisansı, 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı sona erdirildi.
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