Petrol ve LPG piyasaları lisans yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı! İki aylık süre şartı esnetildi - Son Dakika
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Petrol ve LPG piyasaları lisans yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı! İki aylık süre şartı esnetildi

28.07.2022 08:30
Petrol ve LPG piyasaları lisans yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı! İki aylık süre şartı esnetildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) lisans yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi. LPG otogaz bayilik lisansı süre uzatımı başvurularında diğer bütün şartlar sağlanırsa iki aylık süre şartı istenmeyecek.

EPDK'nin konuya ilişkin yönetmelik değişiklikleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

LİSANS UZATIMINDAKİ 2 AYLIK SÜRE ŞARTI ESNETİLDİ

Buna göre, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde bayilik lisansı ile LPG piyasası lisans yönetmeliğinde LPG otogaz bayilik lisansı süre uzatımı başvuruları, başvuru belgelerinin eksiksiz olması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartları sağlaması koşuluyla konuya ilişkin maddenin ikinci fıkrasında yer alan iki aylık süre şartı uygulanmaksızın sonuçlandırılacak.

Ayrıca, başvuru belgelerinin herhangi birinde eksiklik olması veya ilgili mevzuatta belirtilen koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda başvuru iade edilecek.

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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol ve LPG piyasaları lisans yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı! İki aylık süre şartı esnetildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petrol ve LPG piyasaları lisans yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı! İki aylık süre şartı esnetildi - Son Dakika
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