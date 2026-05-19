Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma

19.05.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir, Tekirdağ, Adana ve Hatay'da enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı alındı.

İzmir, Tekirdağ, Adana ve Hatay'da hayata geçirilecek çeşitli enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik iletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Reyhanlı-Hassa Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Karataş-Güney Adana Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV (Tekirdağ-Malkara) Brş.N.-Nusratlı Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ilgili güzergahlara isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurularak TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Çeşme İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi için ilgili güzergaha isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim’e ertelendi Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim'e ertelendi
Adana’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:53
Aziz Yıldırım’dan bomba Asensio kararı
Aziz Yıldırım'dan bomba Asensio kararı
08:50
ABD’de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump’tan ilk açıklama
ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama
08:40
Gabriel Sara’ya gece yarısı şoku Bunu kimse beklemiyordu
Gabriel Sara'ya gece yarısı şoku! Bunu kimse beklemiyordu
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
06:10
Mersin’de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 09:34:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.