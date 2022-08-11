Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

11.08.2022 11:32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gaz ödemelerinde vatandaşa desteğin süreceğini belirterek, "Geçen yıl 100 milyar lira elektrik ve gazda sübvansiyon yaptık. Bu yıl artarak devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gaz ödemelerinde vatandaşa desteğin süreceğini belirterek, "Geçen yıl 100 milyar lira elektrik ve gazda sübvansiyon yaptık. Bu yıl artarak devam ediyor. Önümüzdeki dönemde rakamlar daha net ortaya çıkacak ancak destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından fazla seyrediyor." dedi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Dönmez, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Dönmez, küresel anlamda emtia ve enerji fiyatlarının arttığına dikkati çekerek, gelişmiş ülkeler dahil birçok ülkede öncelikli sorunun hayat pahalılığı olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, elektrik ve doğal gaz ödemelerinde vatandaşa desteğin süreceğini vurgulayan Dönmez, "Geçen yıl 100 milyar lira elektrik ve gazda sübvansiyon yaptık. Bu yıl artarak devam ediyor. Önümüzdeki dönemde rakamlar daha net ortaya çıkacak ancak destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından fazla seyrediyor." diye konuştu.

"Elektrikte kurulu güç 101 bin megavata ulaştı"

Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 101 bin megavata ulaştığını kaydeden Dönmez, bunun yüzde 54'ünü yenilenebilir kaynakların oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-5'in (YEKA GES-5) 1-2 ay içinde düzenlenerek 1200 megavatlık kapasitenin yarışmaya sunulacağını bildirdi.

YEKA ihalelerinin devam edeceğini aktaran Dönmez, piyasanın bu konuda istekli olduğunu, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin yüksek olduğunu söyledi.

Dönmez, enerji tasarrufuyla ilgili atılan adımlara ilişkin, "Geçen sene enerji ithalatına 50,7 milyar dolar harcadık. Bu sene fiyatların arttığını görüyoruz ve 100 milyar dolara gidiyor. Kontrollü ve basit tedbirlerle yüzde 10 enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Bu da 10 milyar dolar cebimizde kalacak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi hakkında da değerlendirmede bulunan Dönmez, vatandaşlara 50 bin liraya kadar, 60 ay vade ve 0,99 oranıyla bu kredinin sunulduğunu bildirdi.

(Sürecek)

YORUMLAR
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Dönmez: 'Dünyaya 500 yıl yetecek bor rezervine sahibiz' Dönmez: 'Dünyaya 500 yıl yetecek bor rezervine sahibiz' Dönmez: '(Elektrik ve doğal gazda sübvansiyon) Destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından daha fazla seyrediyor' Dönmez: '(Elektrik ve doğal gazda sübvansiyon) Destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından daha fazla seyrediyor' Dönmez: 'Elektrikte kurulu gücümüz 101 bin megavata ulaştı. Bunun yüzde 54'ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor' Dönmez: 'Elektrikte kurulu gücümüz 101 bin megavata ulaştı. Bunun yüzde 54'ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor'
Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Fatih Dönmez, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika
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