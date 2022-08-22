Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyaret - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyaret

22.08.2022 23:34
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek için Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyarette bulunacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek için Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyarette bulunacak.

Bakan Dönmez, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Umman'ın başkenti Maskat'a gelecek.

Salı günü gerçekleşecek programda Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı Salim Al Aufi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

Dönmez'in Körfez mesaisi çarşamba günü Katar ile devam edecek.

Son yıllarda iki ülke arasında her alanda artan iş birliğini geliştirmek için Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde ülkeler arasındaki enerji ve maden alanında iş birliğinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Körfez, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyaret - Son Dakika
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