Bakan Dönmez'in Körfez'de ikinci durağı Katar oldu - Son Dakika
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Bakan Dönmez'in Körfez'de ikinci durağı Katar oldu

24.08.2022 10:56
Bakan Dönmez'in Körfez'de ikinci durağı Katar oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile görüştü.

Enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek için dün Umman'da temaslarda bulunan Dönmez, bugün Katar'ın başkenti Doha'da mevkidaşı Al-Kaabi ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamındaki heyetler arası görüşmede, Türkiye'nin son yıllarda hızla mesafe katettiği yenilenebilir enerji ve hidrokarbon aramalarındaki gelişmeler ele alındı.

Dönmez'e, ziyaretinde Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Öztürk Selvitop ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı eşlik etti.

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Pakistan, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği verecek Pakistan, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği verecek Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez'in Körfez'de ikinci durağı Katar oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Dönmez'in Körfez'de ikinci durağı Katar oldu - Son Dakika
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