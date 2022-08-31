"Temmuz, yenilenebilirde rekorların ayı oldu. Güneşten 2 milyar 7 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru, rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru kırıldı. Temmuzda rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarı toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6'sını oluşturdu."

Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Dönmez: 'Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu' - Son Dakika

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