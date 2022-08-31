Bakan Dönmez: "Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu" - Son Dakika
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Bakan Dönmez: "Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu"

31.08.2022 11:20
Bakan Dönmez: "Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temmuzda rüzgardan ve güneşten elektrik üretiminde rekor kırıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temmuzda rüzgardan ve güneşten elektrik üretiminde rekor kırıldığını bildirdi.

Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayında elektrik üretiminde güneş ve rüzgarın payına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez, söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Temmuz, yenilenebilirde rekorların ayı oldu. Güneşten 2 milyar 7 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru, rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru kırıldı. Temmuzda rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarı toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6'sını oluşturdu."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu" - Son Dakika
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