Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü

23.08.2022 12:54
Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman Enerji ve Maden Bakanı Salim Al Aufi ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman Enerji ve Maden Bakanı Salim Al Aufi ile görüştü.

Bakan Dönmez, ilk olarak beraberindeki heyetle Umman Enerji ve Maden Bakanlığına geldi.

Burada Al Aufi tarafından karşılanan Dönmez, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede, başta petrol, doğal gaz ve yenilenebilir olmak üzere enerji alanındaki iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği öğrenildi.

Dönmez'e ziyaretinde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Öztürk Selvitop ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı eşlik etti.

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Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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