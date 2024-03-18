Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024 VAP başvurularını 15 Nisan'da almaya başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı 2024 yılı başvurularını 15 Nisan'da almaya başlayacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 VAP'ta, öngörülen yatırım bedeli 3 milyon lira ve üzeri olan, aynı zamanda geri ödeme süresi en fazla 5 yıl olan proje başvuruları kabul edilecek. Bu kapsamda proje başı 1,5 milyon liraya kadar destek sağlanacak.
Destek programından faydalanmak isteyen işletmelerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veri tabanına kayıt olmaları ve enerji tüketim bildirimlerini girmeleri, sertifikalı enerji yöneticisi görevlendirmeleri ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi belgesine sahip olmaları gerekecek.
Program, Sanayi Sektöründe Verimlilik ile Bina ve Hizmet Sektöründe Verimlilik olmak üzere iki bileşenden oluşacak.
Sanayi sektöründe elektrik enerjisinde proje başına anlık asgari 250 kilovat, ısı enerjisinde proje başına anlık asgari 750 kilovat birim enerji tasarrufu sağlayan projeler desteklenecek.
Elektrik motorlarının verimlisiyle değiştirilmesi ve değişken hız sürücü (DHS) uygulamalarına yönelik projeler, atık ısı geri kazanımına yönelik projeler, mevcut ekipmanların/sistemlerin enerji tüketimini azaltmaya yönelik otomasyon projeleri bu kapsamda değerlendirilecek.
Bina ve hizmet sektöründe de yıllık enerji tüketimi 500 TEP (ton eşdeğer petrol) ve üzerinde olan hastaneler, alışveriş merkezleri ve otellerin mevcut durumuna göre yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan projelerine destek verilecek.
Bu projelerin, merkezi soğutma gruplarının (chiller) verimlisiyle değişimi, toprak ve su kaynaklı ısı pompası konularında olması gerekecek.
Başvurular, https://evdes.enerji.gov.tr adresi üzerinden 15 Nisan 2024 itibarıyla alınmaya başlanacak.
Projeler, Enerji Verimliliği Hibe Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları'na uygun olarak hazırlanacak.
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, VAP 2024 başvurularında enerji verimli ekipman, sistem ve teknolojilerin kullanımını destekleyeceklerini belirterek, "VAP destekleri ile dijital uygulamalar ve yeni teknolojilerin kullanımını arttıracağız. Sanayimizin yeşil dönüşümünü destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
1,1 milyar liralık tasarruf
Türkiye'nin enerji tasarruf potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 2009 yılında başlatılan VAP ile enerji tüketen fan, pompa, kazan, fırın, basınçlı hava sistemleri, buhar kapanları, elektrik motorları gibi verimsiz ekipmanların değişimine destek veriliyor.
Programla ayrıca rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yöntemlerle enerji verimliliğinin artırılması, yalıtım, verimli aydınlatma, otomasyon, ısıtma ve soğutma sistemleri, atık enerjinin geri kazanılması, ısı ve elektrik enerjisinin aynı anda üretildiği kojenerasyon sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ısı üretimi konularındaki projeler de destekleniyor.
Bugüne kadar VAP destek programı kapsamında, yatırım tutarı 551 milyon lira olan 283 imalat sanayi tesisinin, uygulaması tamamlanan 550 verimlilik artırıcı projesine 139 milyon lira destek sağlandı. Bu destek sonucu yıllık 1,1 milyar liralık parasal karşılığı olan 135,77 TEP (ton eşdeğer petrol) enerji tasarrufu gerçekleştirildi. Bu tasarruf ile yıllık 513 milyon kilogram CO2 (karbondioksit) eşdeğeri emisyonun doğaya salınmasının önüne geçildi.
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